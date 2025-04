W ostatnią niedzielę marca Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego otworzyła nową ekspozycję czasową – Kolory i motywy. Sławomir Toman. To prawdziwy rarytas dla koneserów sztuki współczesnej, a szczególnie miłośników obrazów fotorealistycznych. Wernisaż wystawy stał się prawdziwym świętem dla odbiorców muzealnych wydarzeń oraz okazją do spotkania z Autorem i innymi artystami.

Nowo otwarta ekspozycja prezentuje przekrój twórczości malarza związanego ze stalowowolskim muzeum. Sławomir Toman – profesor sztuk plastycznych, malarz i pracownik naukowy UMCS w Lublinie – już nie raz prezentował swoje prace w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Jego obrazy niemal przecinają codzienność ostrymi kolorami, wyraźnymi konturami i przerysowanymi przedmiotami ukazanymi na płótnach. To prawdziwa feeria barw, ale i niecodzienne podejście do rzeczy zwykłych, umykających przeciętnemu obserwatorowi. Artysta czyni z nich pretekst do rozważań o człowieku, jego kondycji, ale i świecie samego artysty.

– Motywy obrazów są dla mnie niezwykle ważne. Niczym Jed Martin, bohater powieści Michela Houellebecqa „Mapa i terytorium”, czuję się jako artysta obserwatorem rzeczywistości, a sensu twórczości upatruję w „dawaniu świadectwa światu”. Malowane przeze mnie wizerunki określonych przedmiotów są w istocie próbą opowiadania o ludziach, o człowieku jako gatunku, ale także o konkretnych wybranych osobach – podkreśla Sławomir Toman.

Wystawę można oglądać do 27 kwietnia 2025 roku w galerii Malarstwa A. Karpińskiego w Rozwadowie przy ul. Rozwadowskiej 12.

Beata Trybuła