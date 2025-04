W marcowym piśmie „Biblioteka Publiczna” został zamieszczony został artykuł o pomysłach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Nasi bibliotekarze mają nadzieję, że dzięki temu są inspiracją dla innych placówek.

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska inicjatywa organizowana co roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, której celem jest promocja czytelnictwa oraz bibliotek jako miejsc otwartych i ważnych w rozwoju społeczności lokalnych. Wydarzenie obchodzone w dniach 8-15 maja jest doskonałą okazją, by podkreślić znaczenie bibliotek jako przestrzeni edukacyjnych, kulturowych i społecznych.

Organizowane w placówkach imprezy i akcje zachęcają zarówno stałych, jak i nowych użytkowników bibliotek do korzystania z ich zasobów. Ta impreza jest organizowana od lat także w stalowowolskiej książnicy i cieszy się sporym powodzeniem wśród mieszkańców.

O tym co przyciąga czytelników do biblioteki w te dni i jakie można inicjatywy zorganizować w branżowym periodyku podpowiadają właśnie stalowowolskie bibliotekarki.

A co proponują? Niespotykaną w historii biblioteki cieszyła się impreza zorganizowana w ramach XIV Tygodnia Bibliotek. Wtedy to mieszkańcy Stalowej Woli wzięli udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „Obywatelko/Obywatelu witamy w PRL-u”. Bibliotekarze zorganizowali spotkanie autorskie z Arkadym Fiedlerem, kiermasz książek na wagę, wieczór winylowy, prasę z okresu PRL, bajki z kliszy oraz dawne gry planszowe i zabawy. Wydarzenie przyniosło stalowowolskiej bibliotece I miejsce w konkursie na najciekawsze wydarzenie przyznane przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie oraz II miejsce w ogólnopolskim konkursie SBP.

Również w 2019 roku stalowowolska biblioteka została uhonorowana I miejscem za wydarzenie „Pamiętamy o tradycji, działamy nowocześnie”, zarówno przez Zarząd Główny SBP, jak i Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie. Dla mieszkańców Stalowej Woli, a szczególnie przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowano atrakcyjne warsztaty tworzenia zakładek do książek, czerpania papieru i wykonywanie przestrzennego hasła #biblioteka, zabawy detektywistyczne, profesjonalną fotobudka, w której czytelnicy mogli zrobić sobie zdjęcie z książką, wypożyczalnię pod chmurką. Przygotowane zostały również dwie wystawy „Ubrani w książkę”, „Sowa niejedno ma imię…”.

– Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, będący świętem czytelnictwa, literatury i kultury, to doskonała okazja do zaprezentowania bogatej oferty wydarzeń i przedstawienia biblioteki jako miejsca, w którym warto być. Inspirujące i angażujące działania przedstawiają bibliotekę jako instytucję nowoczesną, otwartą i przyjazną dla każdego użytkownika, od miłośnika książek po osoby poszukujące nowych form aktywności. Łączenie tradycji z nowatorskimi pomysłami pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i inspirować społeczność do odkrywania świata literatury. Tydzień Bibliotek w sposób twórczy i nieszablonowy zachęca do czytania i aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki. Niech tegoroczne hasło „Biblioteka. Lubię tu być” będzie mottem nie tylko jednego tygodnia, ale dnia codziennego dla wszystkich miłośników książek i kultury – pisze w swoim artykule Daria Kamińska-Drabik, kierownik Działu Promocji i Nowych Technik Bibliotecznych.