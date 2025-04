W Jamnicy niedaleko Stalowej Woli, Firma RiA w ramach prowadzonego Multisalonu sprzedaży samochodów grupy Stellantis, w najbliższym czasie (4–5 kwietnia) uruchamia sprzedaż samochodów marki Leapmotor.

Samochody te, będące owocem współpracy chińskiego producenta samochodów elektrycznych oraz koncernu Stellantis, wkraczają na polski rynek modelami T03 i C10, oferując połączenie nowoczesnej technologii i przystępnych cen. RiA staje się partnerem w sprzedaży tych nowoczesnych i ciekawych samochodów.

RIA Multisalon wyróżnia się nowoczesnym podejściem do sprzedaży i obsługi klienta oraz jedną z najszerszych ofert motoryzacyjnych w regionie. W kompleksie zlokalizowanym w Jamnicy koło Stalowej Woli klienci do tej pory mieli dostęp do pięciu marek z portfolio grupy Stellantis, a także do kompleksowego zaplecza serwisowego i fachowego doradztwa. Teraz do tej różnorodnej gamy dołącza Leapmotor – marka, która w ostatnim czasie zyskała już dużą popularność na polskim rynku samochodów elektrycznych.

Trochę historii firmy RiA. Zaczęło się od stacji paliw w Rzeczycy Okrągłej a potem w Jamnicy. Na przestrzeni kolejnych lat działalności firma uruchomiła salon sprzedaży samochodów marki Peugeot w Jamnicy a potem oddała do użytku kolejne stacje paliw w Stalowej Woli na ulicy Solidarności i na ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego, potem w miejscowości Pysznica i w miejscowości Przędzel, aż do poszerzenia swojej oferty poprzez otwarcie Multisalonu sprzedaży samochodów koncernu Stellantis, obejmującego marki Peugeot, Citroen, Opel, Fiat i DS. Jednocześnie RiA, przez wiele lat pozostawała liderem w Polsce w sprzedaży samochodów używanych. Obecnie oferta RiA poszerza się o sprzedaż samochodów Leapmotor.

Informacje o nowych modelach samochodów

Model T03 to 5-drzwiowy hatchback. Wymiary 3,62 m długości, 1,65 m szerokości – umożliwiają łatwe manewrowanie w ciasnych przestrzeniach, a bateria 41,3 kWh zapewnia zasięg 265 km według WLTP. Kluczowe parametry techniczne T03: Moc: 109 KM, moment obrotowy: 156 Nm. Prędkość maksymalna: 120 km/h. Wyposażenie: 12,8-calowy ekran dotykowy, system nawigacji z aktualizacjami OTA. Wersja europejska T03 została zoptymalizowana pod kątem wytrzymałości i komfortu jazdy, zachowując jednocześnie typowe dla chińskich modeli przestronną kabinę (bagażnik do 880 l). Ładowanie: Możliwość regeneracji energii podczas hamowania.

Model C10 to SUV segmentu D. Posiada baterie LFP (69,9 kWh) oferujące zasięg 424 km w trybie mieszanym (WLTP) i przyspieszenie 0–50 km/h w 3,9 s dla wersji 218 KM. Parametry techniczne: wymiary: 4,73 m długości, 190 szerokości, pojemność bagażnika do 1410 l. Bezpieczeństwo: technologia autonomiczna LEAP Pilot z 17 zaawansowanymi systemami aktywnego bezpieczeństwa + 7 poduszek powietrznych. Innowacje na najwyższym poziomie: system informacyjno-rozrywkowy 14,6” z ergonomią na poziomie smartfona i nieograniczonymi aktualizacjami oprogramowania. Ładowanie: 30 minut do 80% pojemności baterii.

Leapmotor to chiński startup, pionier w świecie elektromobilności, który od 2015 roku koncentruje się na rozwijaniu produkcji samochodów elektrycznych, a od 2023 roku tworzy wspólną spółkę Leapmotor International z koncernem Stellantis. Marka wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie oprogramowania i systemów autonomicznych.

Model T03 – miejski elektryk dla wszystkich – dostępny jest od 44 900 zł w programie NaszEauto.

T03 to odpowiedź na wyzwania miejskiej elektromobilności.

Model C10 – SUV z technologią przyszłości – można nabyć od 123 200 zł w programie NaszEauto.

C10 to samochód łączący rodzinny charakter z premiowym wyposażeniem (np. dach panoramiczny, 7 poduszek powietrznych).

Samochody T03 i C10 konkurują z europejskimi producentami, łącząc niskie koszty eksploatacji z zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o nowych modelach Leapmotor można uzyskać w salonie dealerskim RIA Jamnica/Stalowa Wola.

Korzystając z naszych usług uzyskasz możliwość przetestowania T03, C10 w warunkach miejskich. Przekażemy Ci szczegółowe informacje o danych technicznych i o dostępnym finansowaniu – w tym o programach abonamentowych od 99 zł miesięcznie. Oferujemy szybki i rzetelny serwis: oparty na nowych technologiach.

Kontakt e-mailowy: leapmotor@ria.com.pl