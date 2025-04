W piątek, 4 kwietnia, wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa ze Stalowej Woli. Chętni mają do wyboru trzy trasy: do Sandomierza, przez Radomyśl nad Sanem i z powrotem oraz do Janowa Lubelskiego. Rozpoczęcie mszą św. o godz. 20.00 w kościele Jana Pawła II (Parafia Akademicka).

Zapisy oraz więcej informacji na stronie www.edk.org.pl.

Także w najbliższy piątek Nabożeństwo Drogi krzyżowej ulicami Rozwadowa. Wyjście z kościoła Matki Bożej Szkaplerznej po mszy św. o godz. 18. W związku z tym nie będzie w farze Drogi Krzyżowej o godz. 17.15.

Do wspólnego przeżywania Drogi Krzyżowej zaprasza również wspólnota parafii pw. św. Floriana. Początek po mszy św. o godz. 18, trasa wiedzie ulicami parafii.