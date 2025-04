Tylko w marcu funkcjonariusze, zatrzymali trzynaście osób, które były poszukiwanie do odbycia kary pozbawienia wolności. Za jednym z mężczyzn wydane zostały, aż 3 listy gończe. Najdłużej, bo 1 rok i 6 miesięcy za kradzieże, spędzi w zakładzie karnym 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli.

-Tylko w marcu, stalowowolscy funkcjonariusze zatrzymali łącznie trzynastu poszukiwanych. Osoby te miały do odbycia kary pozbawienia wolności od kilku dni do kilkunastu miesięcy. Za jednym z mężczyzn Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu wydał trzy listy gończe. Najdłużej, bo 1 rok i 6 miesięcy, spędzi w zakładzie karnym 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, którzy pełnili służbę na terenie Stalowej Woli ujawnili go podczas legitymowania w związku ze spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym. Mężczyzna dopuścił się przestępstw kradzieży w warunkach recydywy – informuje KPP w Stalowej Woli.

Ponad rok w zakładzie karnym spędzi również 30-letni mieszkaniec Stalowej Woli, który był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli do odbycia kary za przestępstwa narkotykowe.

Większość zatrzymanych trafiło już do zakładów karnych, gdzie odbywają zasądzone im kary. Dwóch zostało zwolnionych po wpłaceniu grzywny.