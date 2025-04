Rozmowa z Katarzyną Maślach, właścicielką firmy „Markizeta”

– Mówi się, że pasję do firan ma pani we krwi. Czy to prawda, że już od najmłodszych lat mama zaszczepiła w pani i siostrze miłość do tkanin i dekoracji okiennych? Jak te wczesne doświadczenia ukształtowały pani drogę do założenia Markizety 20 lat temu?

– Zdecydowanie tak! Moja mama miała niezwykły talent do tworzenia firan i od najmłodszych lat inspirowała nas swoją pasją. Pamiętam, jak spędzałyśmy czas na targach – nie tylko sprzedając, ale także chłonąc piękno tkanin, obserwując ludzi i pomagając im w tworzeniu wyjątkowych wnętrz.

Choć siostra wybrała trochę inną drogę, rozwijając sklep internetowy z firanami i zasłonami, to dalej działamy w tej samej branży. Firany stały się nieodłączną częścią mojego życia. To więcej niż praca – to pasja, która pozwala mi pomagać ludziom czuć się dobrze we własnych domach. 20 lat temu postanowiłam założyć Markizetę, ponieważ chciałam, aby firany były postrzegane nie tylko jako element dekoracyjny, ale jako integralna część domowego ciepła i stylu. Często żartuję, że firany to całe moje życie – aż mój mąż czasami się z tego powodu denerwuje. Dla mnie to prawdziwe szczęście móc spełniać się zawodowo, realizując swoją pasję przez te wszystkie lata.

– Jak przez lata zmieniała się Markizeta? Jakie były najtrudniejsze oraz najbardziej przełomowe momenty w historii firmy?

– Czas naprawdę szybko mija! Przez te 20 lat Markizeta przeszła znaczną metamorfozę. Zaczynaliśmy skromnie, ale z ogromnym zapałem i wiarą w to, że możemy zaoferować coś więcej niż tylko standardowe firany. Początki, jak to zwykle bywa, były wyzwaniem. Musieliśmy wypracować markę, zdobyć zaufanie klientów i poznać rynek. Pamiętam trudne chwile, kiedy wszystko wydawało się iść pod górkę, ale dzięki uporowi oraz wsparciu bliskich udało nam się przezwyciężyć te trudności.

Jednym z najtrudniejszych okresów był z pewnością czas kryzysu ekonomicznego kilka lat temu. Wówczas wiele firm z naszej branży zmagało się z problemami, jednak postanowiliśmy skupić się na jakości i indywidualnym podejściu do klienta, co okazało się skuteczne. Do przełomowych momentów zaliczyłabym decyzję o rozszerzeniu usług o profesjonalny pomiar w domu klienta. To było trafne posunięcie, które spotkało się z ogromnym uznaniem. Klienci docenili wygodę oraz fachowe doradztwo w ich własnych wnętrzach. Kolejnym istotnym krokiem było stworzenie pięknego salonu, który posiadamy obecnie. Chciałam, by to miejsce inspirowało, a nie było jedynie zwykłym sklepem. Reakcje klientów są dowodem na to, że to się udało. Nie mogę również nie wspomnieć o zbudowaniu zespołu doświadczonych krawcowych – to one stanowią serce Markizety i gwarancję naszej jakości.

– Każda firma ma swoje wzloty i wyzwania, ale lojalność klientów często decyduje o jej sile. Jaką rolę odegrali państwa klienci w historii Markizety? Czy to dzięki nim udało się przetrwać trudniejsze momenty i rozwijać się przez te 20 lat?

– Zdecydowanie! Ten artykuł to mój hołd dla klientów, ponieważ wiem, że mam najlepszych klientów na świecie. To właśnie dzięki wam Markizeta przetrwała wszystkie trudności – od lockdownu po niepewność czasów po pandemii. Pamiętam moment, kiedy mogliśmy na nowo otworzyć drzwi salonu – klienci dosłownie nie przestawali przychodzić! Nie baliście się wracać i wspieraliście nas każdego dnia. Odpowiedź jest prosta: Markizeta istnieje od 20 lat dzięki wam. To wasza lojalność, zaufanie i pasja do pięknych wnętrz sprawiają, że możemy się rozwijać i tworzyć nowe projekty.

– Jak na przestrzeni 20 lat ewoluowała oferta Markizety, aby stać się synonimem kompleksowej usługi premium?

– Na początku Markizeta była miejscem, gdzie można było zakupić piękne firany i zasłony. Dziś jednak to znacznie więcej – oferujemy kompleksową usługę premium, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów. Z biegiem lat rozszerzyliśmy naszą ofertę o profesjonalne doradztwo, pomiary, szycie na miarę oraz montaż, ponieważ zależy nam na perfekcji w każdym detalu.

W dużej mierze to zasługa mojego zespołu – to prawdziwi specjaliści w swojej dziedzinie. Każda osoba pracująca w Markizecie posiada wieloletnie doświadczenie, wyjątkowe wyczucie estetyki oraz ogromną pasję do swojej pracy. Dzięki nim możemy tworzyć aranżacje na najwyższym poziomie, dbając o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Bacznie śledzimy trendy, ale przede wszystkim słuchamy naszych klientów – to oni inspirują nas do poszukiwania nowych rozwiązań, ekskluzywnych tkanin i innowacyjnych systemów zawieszania. Dziś Markizeta to nie tylko firany – to kompleksowa opieka nad aranżacją okien, w której kluczowe są jakość, precyzja i unikalny styl.

– Markizeta może poszczycić się współpracą z wieloma prestiżowymi markami. Jak udało się pani zbudować tak silne relacje na przestrzeni lat?

– Budowanie relacji z prestiżowymi markami to była długa droga, oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Od samego początku stawiałam na jakość naszych usług i produktów. Myślę, że te marki zauważyły, jak bardzo dbamy o detale, jak istotne jest dla nas zadowolenie klienta oraz jak profesjonalnie podchodzimy do każdego zlecenia.

Ponadto, istotne było również nasze otwarcie na nowości oraz chęć rozwoju. Zawsze staraliśmy się być na bieżąco z trendami, oferować innowacyjne rozwiązania i nie bać się eksperymentować. Gdy partnerzy widzą, że mają do czynienia z firmą o podobnych wartościach i ambicjach, naturalnie rodzi się chęć do współpracy.

Nie ukrywam, że nasze 20-letnie doświadczenie na rynku również ma znaczenie. Wypracowaliśmy sobie renomę, ludzie nam ufają, a prestiżowe marki dostrzegają nasze zaangażowanie. To trochę jak prawo przyciągania – firmy, które cenią jakość, chcą współpracować z tymi, którzy również ją oferują.

– Jakie plany ma pani na przyszłość, aby jeszcze bardziej udoskonalić usługę premium Markizety, w tym montaż szyn sufitowych i aranżacji? Czy energia jubileuszu wpłynie na wprowadzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań?

– Nieustanne doskonalenie naszej usługi premium jest dla nas priorytetem. Już teraz oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę, która obejmuje fachowe pomiary, szycie idealnie dopasowanych firan przez nasze mistrzynie oraz profesjonalny montaż szyn sufitowych. Naszym celem jest, aby klienci mogli cieszyć się nowym wyglądem swoich okien bez zbędnych zmartwień. Przywozimy, wieszamy i zostawiamy wszystko w perfekcyjnym stanie. Zawsze dążymy do poszukiwania drobnych udoskonaleń, aby nasza usługa była na najwyższym poziomie.

Jeśli chodzi o nowości, są one dla nas codziennością! Branża dekoracji okiennych ciągle się rozwija, a my nie zamierzamy stać w miejscu. Niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty nowoczesne szyny elektryczne, które zapewniają jeszcze większy komfort i wygodę użytkowania. Innowacje są dla nas motorem napędowym – śledzimy trendy, poszukujemy nowoczesnych materiałów i rozwiązań, aby oferować naszym klientom to, co najlepsze na rynku.

– Jakie realizacje, w których każdy detal – od pomiaru po finalny montaż – świadczyły o najwyższej jakości usług, uważa pani za największe osiągnięcia? Czy są projekty, które szczególnie zapadły pani w pamięć ze względu na ich unikalność lub wyzwania?

– Moim największym osiągnięciem jest fakt, że Markizeta z sukcesem działa już od 20 lat, co napawa mnie ogromną dumą. Każdy klient to dla nas nowe, unikalne wyzwanie, niezależnie od tego, czy aranżujemy jedno okno w przytulnym mieszkaniu, czy dziesięć w przestronnym domu. W każdy projekt wkładamy całe nasze serce, dążąc do perfekcji i pełnego zadowolenia klienta. To ich uśmiech i polecenia są dla nas największą nagrodą.

W ciągu tych dwóch dekad mieliśmy okazję zrealizować wiele dużych, logistycznie skomplikowanych projektów, które wymagały znakomitej organizacji i koordynacji. Właśnie wchodzimy w ekscytujący etap współpracy, realizując szycie i montaż firan dla prestiżowego hotelu. Na razie nie mogę zdradzić więcej szczegółów, ale zapewniam, że będzie to projekt, który z pewnością wzbudzi zainteresowanie!

– Jakie rady dałaby pani osobom, które chcą rozpocząć działalność w branży dekoracji wnętrz, stawiając na wysoką jakość i indywidualne podejście do klienta? Czy jubileusz 20-lecia jest dobrym momentem, aby zainspirować innych do podjęcia podobnych wyzwań?

– Przede wszystkim kluczem do sukcesu w tej branży, kładąc nacisk na wysoką jakość i indywidualne podejście, jest uważne słuchanie klientów. To oni są najlepszym źródłem informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach. Ważne jest, aby być otwartym na ich pomysły, doradzać, ale nie narzucać swojego zdania.

Kolejnym istotnym aspektem jest ciągły rozwój. Branża dekoracji wnętrz nieustannie się zmienia, a nowe materiały, technologie i trendy pojawiają się na rynku. Ważne jest, aby być pokornym, szkolić się i dążyć do poszerzania swojej wiedzy. Uczestnictwo w szkoleniach, śledzenie nowości oraz wymiana doświadczeń z innymi są niezwykle istotne.

Mam nadzieję, że jubileusz 20-lecia Markizety będzie inspiracją dla innych. Chciałabym pokazać, że ciężka praca, pasja oraz konsekwentne trzymanie się wartości, takich jak jakość i indywidualne podejście, mogą prowadzić do trwałego sukcesu. Tym, którzy marzą o własnej działalności w tej pięknej branży, powiem że warto podjąć to wyzwanie, pamiętając o tych kilku radach.

– Czy z okazji 20-lecia Markizety, klienci mogą liczyć na specjalną ofertę? Jakie atrakcje i promocje przygotowaliście z tej okazji?

– Mamy naprawdę huczne plany na świętowanie 20-lecia Markizety! Cały maj i czerwiec będą dedykowane naszemu jubileuszowi, a dla naszych klientów przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Oferujemy specjalne rabaty na wybrane kolekcje i usługi, co stanowi doskonałą okazję, aby odświeżyć wygląd swoich okien po korzystnych cenach.

Nie zapomnieliśmy także o słodkich upominkach – jakżeby to było świętować bez czegoś pysznego? Przygotowaliśmy również inne gratisy, które umilą zakupy. Kulminacyjnym punktem będzie wielka loteria, w której główną nagrodą jest całkowicie darmowa aranżacja okna w waszym domu!

Aby wziąć udział w loterii, wystarczy posiadać artykuł ze „Sztafety” oraz dokonać zakupu w naszym salonie na kwotę minimum 100 zł. Szczegóły dotyczące loterii, regulaminu oraz innych niespodzianek można znaleźć na naszych mediach społecznościowych – serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego Facebooka (Firany-Markizeta Stalowa Wola) oraz Instagrama (Markizetastalowawola).

Chcemy, aby ten jubileusz był nie tylko okazją do skorzystania z wyjątkowych ofert, ale przede wszystkim do wspólnego świętowania z naszymi klientami, którzy są z nami od lat. Serdecznie zapraszam do naszego salonu w maju i czerwcu – będzie się działo!

– Gdyby Markizeta nigdy nie powstała, co robiłaby pani teraz? Jak wyobraża sobie pani swoją przyszłość, gdyby nie ta pasja do firan i dekoracji wnętrz?

– To ciekawe pytanie, nad którym nigdy wcześniej się nie zastanawiałam! Moja pasja do firan i dekoracji wnętrz jest tak silna, że trudno mi wyobrazić sobie inną ścieżkę zawodową. Gdybym jednak miała spekulować, z wykształcenia jestem prawnikiem, więc istnieje prawdopodobieństwo, że moje życie zawodowe potoczyłoby się w tym kierunku.

Jednakże los chciał inaczej, za co jestem niezmiernie wdzięczna. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy są ciekawi moich ewentualnych alternatywnych ścieżek kariery, do odwiedzenia naszego salonu Markizeta przy ulicy Poniatowskiego 19A w Stalowej Woli podczas naszego świętowania 20-lecia w maju i czerwcu. Będę tam codziennie do dyspozycji, aby z przyjemnością odpowiedzieć na wszelkie pytania osobiście.