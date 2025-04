Historia tygodnika „Sztafeta” sięga czasów zakładowej gazety Huty Stalowa Wola zatytułowanej „Socjalistyczne Tempo”. Pierwszy numer ukazał się w maju 1951 r. Z kolei w marcu 1989 r. gazeta zmieniła tytuł na „Sztafetę”. Nasze czasopismo, które relacjonuje życie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, przechodzi kolejną ważną transformację. Od maja mieszkańcy otrzymają ekskluzywny miesięcznik, oferujący unikalne materiały dziennikarskie, między innymi reportaże, wywiady oraz informacje lokalne. To świadoma inwestycja w jakość i rozwój. W obliczu zmieniającego się rynku prasowego, chcemy zaoferować coraz bardziej świadomym i wymagającym czytelnikom czasopismo nie tylko rzetelne w treści ale i bardzo atrakcyjne graficznie.

Miesięcznik będzie miał aż 64 strony, a jego cena wyniesie 12 złotych, co w przeliczeniu na cztery tygodnie daje koszt porównywalny do poprzedniego tygodnika (5 zł za egzemplarz). W zamian czytelnicy otrzymają bogatsze treści i ekskluzywne materiały niedostępne nigdzie indziej.

Dla dotychczasowych prenumeratorów tygodnika przygotowano atrakcyjne promocje na prenumeratę miesięcznika – szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce. Chcemy, aby nasi stali czytelnicy mogli bez przeszkód kontynuować korzystanie z wartościowych treści „Sztafety” w nowej, ulepszonej formule.

Pierwsze wydanie miesięcznika zbiegnie się z premierą nowego portalu internetowego „Sztafety”. Strona zyska nowoczesny wygląd, będzie bardziej dynamiczna, czytelna i spójna z miesięcznikiem. Portal stanie się centrum informacji lokalnych, łącząc tradycję z nowoczesnością i oferując mieszkańcom jeszcze lepszy dostęp do bieżących wydarzeń.

Nowa „Sztafeta” nie unika trudnych tematów społecznych i politycznych – wręcz przeciwnie, będzie rzetelnie i obiektywnie przedstawiać informacje, aby czytelnicy mogli wypracować własne opinie. Wydawca miesięcznika jest otwarty na współpracę z innymi mediami, przedstawicielami różnych środowisk oraz politykami – wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom dostęp do pełnego obrazu rzeczywistości.

Zachęcamy do wsparcia nowej odsłony „Sztafety” – prenumerata to najlepszy sposób, aby być na bieżąco z tym, co naprawdę ważne w Stalowej Woli i regionie. Nowy format to krok w przyszłość, który pozwoli nam dostarczać jeszcze lepsze treści i rozwijać lokalne dziennikarstwo.

Ostatni numer tygodnika ukaże się 17 kwietnia. Pierwsze wydanie „Sztafety” w nowej odsłonie planowane jest na maj.

Marzena Kościółek

Prezes Wydawnictwa Sztafeta