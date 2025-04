Na najbliższym posiedzeniu Sejmu poseł Weber chce wnioskować o utworzenie parlamentarnego zespołu ds. rozwoju Huty Stalowa Wola i Dezametu Nowa Dęba. Jego członkowie mieliby za zadanie czuwać nad zwiększeniem potencjału produkcyjnego.

– To są dwie spółki zbrojeniowe o strategicznym znaczeniu, jedna produkująca ciężki sprzęt bojowy: Kraby, Borsuki, Raki, asortyment sprzętu ciężkiego, ale też sprzętu przeciwlotniczego, druga produkuje amunicję. Dezamet musi skupić się na zwiększaniu potencjału produkcyjnego amunicji 155 mm. Złożę także taki wniosek, aby Komisja Obrony Narodowej w drugim półroczu przyjechała i do Stalowej Woli i do Nowej Dęby na wizytację – zapowiedział Rafał Weber.

Taka wizytacja w Stalowej Woli miała miejsce w 2016 roku. Wtedy to, również na zaproszenie Webera, posłowie z różnych klubów politycznych mogli zobaczyć, jak funkcjonuje jeden z największych zakładów zbrojeniowych w Polsce. Przez te kilka lat dużo się jednak zmieniło.

– Jest to zakład, który naprawdę w sposób modelowy prosperuje. Inne zakłady zbrojeniowe powinny się uczyć od naszych pracowników rzetelności i terminowości, jeśli chodzi o realizację kontraktów, gotowości do tego, żeby tych kontraktów realizować jak najwięcej, i będę chciał, żeby posłowie z innych regionów naszego kraju, ale też ze wszystkich partii politycznych, zobaczyli, jak może wyglądać modelowo przygotowany i zarządzany zakład zbrojeniowy. Chcę bardzo podziękować panu prezesowi Kędzierze za docenienie pracowników, to pracownicy są ojcami tego sukcesu. Też mieliśmy rozmowy o gotowości do nowych inwestycji. Te inwestycje, które przez nas zostały założone, są kontynuowane, chociażby na działce, która została wykupiona od miasta Stalowa Wola, prawie 40 ha, i tam inwestycja polegająca na budowie strzelnicy jest prowadzona – mówił Weber.

Poseł odniósł się również do kontraktu na produkcję Borsuka. Umowa miała być podpisana w 2024 roku, a ostatecznie doszło do tego kilka dni temu. Parlamentarzysta jest przekonany, że podobnie jest ze środkami obiecanymi na zwiększenie potencjału produkcyjnego HSW, po tym, jak w 2023 roku Huta odkupiła od chińskiej firmy LiuGong swoją dawną część cywilną.

– Bardzo szybki proces został właśnie w roku 2023 przeprowadzony. W lutym został złożony wniosek do Funduszu Inwestycji Kapitałowych przez Polską Grupę Zbrojeniową, aby 600 mln złotych przeznaczyć właśnie Hucie Stalowa Wola, między innymi na wykup tej części. W lipcu ten wniosek został rozstrzygnięty, a we wrześniu cały proces odkupienia został sfinalizowany – mówił poseł.

Jesienią 2023 roku, do Funduszu Inwestycji Kapitałowej złożono drugi wniosek (także na kwotę około 600 mln zł), tak by można było rozbudowywać zakład, tworząc kolejne miejsca do rozwoju i produkcji.

– Nie było środków finansowych na to, żeby zasilić Hutę Stalowa Wola. Podjęto decyzję, żeby ten wniosek, tę drugą transzę 600 mln złotych rozbić na dwie części. Jedna część, około 250 mln złotych, ma zostać wypłacona do końca czerwca bieżącego roku – dodał Weber.

Druga część, czyli około 350 mln złotych, ma być wypłacona również do czerwca, ale 2026 roku.