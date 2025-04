W ostatnich dniach na terenie powiatu stalowowolskiego w miejscowościach Stalowa Wola i Przyszów doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny.

-W poniedziałek, po godz. 14 stalowowolscy policjanci z wydziału ruchu drogowego interweniowali w miejscowości Przyszów, gm. Bojanów, gdzie kierujący subaru wjechał w drzewo. Mundurowi ustalili, że 56-latek chcąc uniknąć zderzenia z sarną, gwałtownie skręcił kierownicą, w wyniku czego uderzył w drzewo. Mężczyzna był trzeźwy, nie wymagał hospitalizacji – informuje KPP w Stalowej Woli.

Do podobnego zdarzenia doszło we wtorek nad ranem, na obwodnicy Stalowej Woli. -Z ustaleń wynika, że sarna wbiegła wprost przed jadące w kierunku Niska suzuki, kierowane przez 21-latkę. Kierująca uderzyła w zwierzę, a następnie w słupek. Finalnie pojazd dachował w przydrożnym rowie. Kobieta z pojazdu wyciągnięta została przez strażaków, a następnie przewieziona do szpitala na badania – informuje KPP w Stalowej Woli.