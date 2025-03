We wtorek, 1 kwietnia System Roweru Miejskiego w Stalowej Woli zostanie ponownie uruchomiony. Do dyspozycji użytkowników oddane zostanie 15 stacji i 150 jednośladów.

Będzie to 6 sezon roweru miejskiego z firmą Orange Polska S.A. i Roovee S.A., usługa z tym operatorem będzie świadczona do 31 października 2026 roku w sezonach wiosna-jesień.

– Warunkiem korzystania z sytemu rowerowego w Stalowej Woli jest zainstalowanie aplikacji mobilnej oraz wniesienie symbolicznej opłaty początkowej dla nowych użytkowników systemu (10 złotych). Systemowi roweru miejskiego w Stalowej Woli dedykowana jest strona www. stalowawola.bike/. Podobnie jak w poprzednich sezonach pierwsze 30 minut jazdy będzie darmowe, potem naliczana będzie kwota zgodnie z tabelą opłat – informuje Karolina Głogowska z MZK.

W Stalowej Woli użytkownicy mają do dyspozycji 150 rowerów na 15 stacjach rowerowych w tym: 125 rowerów standardowych, 10 z fotelikami dla dzieci, 10 rowerków dziecięcych i 5 tandemów.

-Przed rozpoczęciem wypożyczenia użytkowników zachęcamy do przeczytania regulaminu i przypominamy, że miejscem właściwym do kierowania uwag, niejasności z naliczaniem opłaty, czy problemów z wypożyczeniem jednośladu w momencie wypożyczenia jest Infolinia Roovvee. Numer telefonu do konsultantów znajduje się na tablicach przystankowych każdej stacji rowerowych 22 300 51 19 – informuje Karolina Głogowska.

Systemowi roweru miejskiego w Stalowej Woli dedykowana jest strona https://www.stalowawola.bike/. Tegoroczny sezon rowerowy potrwa do 31 października.

Lokalizacja stacji rowerowych w sezonie 2025:

1. MDK, Plac Piłsudskiego

2. Park Miejski, ul. Narutowicza

3. Huta, Rondo im. Solidarności

4. Jana Pawła II – Górka

5. Hala Targowa, ul. Okulickiego

6. Rondo KEN

7. Bazylika

8. Błonia Nadsańskie

9. Osiedle Hutnik, ul. Wańkowicza

10. Siedlanowskiego

11. Czarnieckiego

12. Rozwadów Rynek

13. Park Zimnej Wody

14. Osiedle Piaski

15. Biblioteka

System rowerów miejskich pojawił się w Stalowej Woli wiosną 2016 roku, jako program pilotażowy i oferował 4 stacje i 40 rowerów. W 2017 i 2018 roku usługę realizowała firma Nextbike Polska. W 2019 roku w wyniku procedury przetargowej rozpoczęła się współpraca z konsorcjum Orange Polska i Roovee. W pierwszym roku współpracy z tym operatorem, w systemie zarejestrowało się 3403 użytkowników, w kolejnych sezonach ich liczba rosła o około 1500 nowych osób rocznie. W sezonie 2023 roku przybyły trzy nowe stacje rowerowe, a liczba rowerów wzrosła do 150 sztuk. Trzy dodatkowe stacje znajdują się: w Parku Zimnej Wody, przy Bibliotece i na osiedlu Piaski.

Statystyki 2024: czas przejazdów – 1 980 993,62 minut, dystans – 214 551,63 km, średnia prędkość – 9,72 km/h, liczba nowych użytkowników w 2024 roku – 1 710, suma wszystkich użytkowników SWMR– 11 247. Ilość wszystkich wypożyczeń – 90 105. Miesięcznie najwięcej wypożyczeń w miesiącach: w sierpniu (501) , lipcu (497), maju (467). Rowery były wypożyczane średnio 421 razy dziennie.