Tegoroczny jubileusz 80-lecia nadania praw miejskich to okazja do refleksji nad historią, osiągnięciami oraz przyszłością Stalowej Woli. Przez osiem dekad nasze miasto przeszło długą drogę, a każdy z nas ma swoją niepowtarzalną historię związaną z tym miejscem. Stąd pomysł, by wrócić wspomnieniami do przeszłości i zainteresować pierwszymi latami dziejów miasta młodych stalowowolan.

W nawiązaniu do tego ważnego wydarzenia, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego zaprasza do udziału w miejskim konkursie fotograficznym pn. „Młode spojrzenia na dawne wspomnienia”. Konkurs zachęci uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do poznawania dziejów Stalowej Woli i jej mieszkańców. Inspiracją dla uczestników staną się stare, archiwalne fotografie z rodzinnych zbiorów oraz wybrane publikacje: „Stalowa Wola 1937-1945” Dionizego Garbacza i „Stalowowolanie. Kim jesteśmy. Ze wspomnień o pierwszych mieszkańcach Stalowej Woli” wydana przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Zadanie polega na tym, by przy pomocy osób i wybranych rekwizytów odtworzyć wybraną fotografię z lat powstawania miasta: czerwiec 1937 – 1939, przedstawiającą Stalową Wolę i jej mieszkańców, a następnie wykonaniu zdjęć uwieczniających odtworzony obraz. Scena rodzajowa związana z życiem codziennym, ważnymi uroczystościami, pracą, wypoczynkiem czy zabawą będzie nie tylko wyzwaniem, rozwijaniem wyobraźni twórczej, ale poszerzeniem wiedzy dotyczącej kompozycji dzieła fotograficznego i zastosowania jej w praktyce.

Fotografie będą dziełem uczniów całych klas. Każdy uczeń wniesie swój wkład w ostateczne dzieło konkursowe. Jedni będą odpowiedzialni za wyszukanie archiwalnego zdjęcia, inni przygotują scenografię i stroje. Część uczniów wcieli się w role modeli, a inni będą fotografami. Wspólna praca wzmocni integrację w klasie i pozwoli na budowanie dialogu międzypokoleniowego z rodzinami i dziadkami uczniów. Szukanie inspiracji do zdjęć będzie też okazją do odkrywania dziejów Stalowej Woli i wzmacniania poczucia tożsamości z miejscem swego zamieszkania.

Jury, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele Muzeum oraz zaproszeni eksperci w dziedzinie fotografii i historii lokalnej, będzie oceniać prace konkursowe w czterech kategoriach: szkoły podstawowe kl. I-III, szkoły podstawowe kl. IV-VI, szkoły podstawowe kl. VII-VIII, szkoły ponadpodstawowe. Ważnymi kryteriami oceny będą kreatywność i oryginalność, związek z tematyką konkursu oraz jakość techniczna zdjęcia.

Prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy Muzeum COP do 20 maja 2025 r. W połowie czerwca odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród. Nagrodami są vouchery do kina lub do pizzerii dla wszystkich uczniów nagrodzonych klas w każdej kategorii wiekowej. Zespoły otrzymają również możliwość bezpłatnego udziału w wybranych przez klasę warsztatach w Muzeum COP. Będą też zestawy książek regionalnych z przeznaczeniem do biblioteki szkolnej. Nagrodzone zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej do końca 2025 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli: https://muzeumcop.pl/regulamin-konkursu-fotograficznego.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.

Joanna Rybak