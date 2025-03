W Dziennym Domu Senior+ przy MOPS w Stalowej Woli, 20 marca br., odbył się Wykład otwarty pt. „Z pamiętnika seniora. Wspomnienia mieszkańców domów pomocy społecznej”. Prelegentką była profesor Teresa Zbyrad z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Teresa Zbyrad z wykształcenia jest socjologiem, pracowała m. in. jako profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2015 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest bardzo aktywną osobą w kształceniu kadr do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Jej zainteresowania zawodowe to instytucjonalne formy pomocy na rzecz osób starszych, ale także deinstytucjonalizacja usług społecznych. W 2019 roku ogłosiła konkurs na pamiętniki napisane przez mieszkańców domów pomocy społecznej i na tej podstawie powstała książka, którą zaprezentowała uczestnikom Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli. Książka o takim samy tytule co wykład, skierowana jest nie tylko do studentów pracy socjalnej, gerontologii, czy pedagogiki, ale przede wszystkim do pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej i osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Zawarte w niej wspomnienia mieszkańców, opisy miejsc, osób i ich sytuacji pozwalają na lepsze zrozumienie funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz dają możliwość do wprowadzenia nowych pomysłów na ulepszenie warunków zamieszkiwania w tych instytucjonalnych formach pomocy.

W trakcie spotkania seniorzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną, chętnie włączali się do dyskusji i zadawali pytania. Profesjonalizm i ogromna wiedza prelegentki pozwoliły na ciekawe zaprezentowane tematu. – Nasi seniorzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w kolejnym tego typu spotkaniu, co nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że w przyszłości uda się wspólnie z Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli przygotować kolejny wykład – zapowiedziała Małgorzata Gotfryd, kierownik DDS+ w Stalowej Woli.

Spotkanie udało się zorganizować dzięki współpracy DDS+ z Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli, w szczególności z prezesem Fundacji Małgorzatą Kobylarz, która wyszła z propozycją organizacji wykładu w Stalowej Woli.