Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza w sobotę, 5 kwietnia, pomiędzy godziną 14 a 16, całe rodziny na Międzypokoleniowe Warsztaty Ozdób Świątecznych. Wraz z uczestnikami będziemy tworzyć ozdoby na stół wielkanocny.

Obowiązują zapisy, a tych dokonać można osobiście lub telefonicznie (15 842 10 63 wew. 107) w Wypożyczalni Książki Mówionej, w budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, od piątku, 28 marca. Liczba miejsc ograniczona.

Biblioteka zapewni wszystkie materiały potrzebne do wykonania ozdób, a do stworzenia niepowtarzalnej kompozycji na stół wielkanocny wykorzystane zostaną: nasiona rzeżuchy lub ziarno owsa, materiały przeznaczone do recyklingu, kolorowe bibuły, elementy dekoracyjne związane ze świętami i inne materiały plastyczne.

Chętni będą mogli obejrzeć publikacje prezentujące tradycje Wielkanocy oraz wystawę pamiątkowych kartek świątecznych, które były kiedyś wysłane do różnych adresatów.

Warsztaty w bibliotece to bardzo dobry i kreatywny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną czy przyjaciółmi.