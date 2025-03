Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku do wzięcia udziału w pierwszym rajdzie rowerowym w 2025 roku, który odbędzie się 6 kwietnia.

Rajd organizowany przez Miejski Dom Kultury zainauguruje nowy sezon rowerowy i będzie miał wyjątkowy charakter. Uczestnicy wyruszą w poszukiwaniu wiosny, nawiązując do tradycji wynoszenia marzanny i wprowadzania gaika do wsi, symbolizującego nadchodzącą porę roku. Stąd nazwa rajdu – „Rowerowy Gaik”. Tego dnia rowerowy orszak ruszy na trasę pełną malowniczych widoków, aby powitać wiosnę na dwóch kółkach.

Start rajdu zaplanowano na godzinę 10.15 w niedzielę, 6 kwietnia, na parkingu przy kościele w Pysznicy (ul. Wolności 297).

Trasa rajdu liczy około 40 km i prowadzi przez wyjątkowe tereny Lasów Janowskich, w kierunku Rezerwatu Łęka. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w regionie, którego wiosenne oblicze zachwyca i urzeka swoim pięknem. Uczestnicy rajdu będą mieli okazję podziwiać malownicze krajobrazy, w tym meandrującą rzekę Łukawicę. Rezerwat Łęka to także doskonałe miejsce do obserwacji dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Rajd rowerowy zakończy się w Osadzie Kochany, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zregenerować siły, odpocząć w malowniczym otoczeniu i poczuć klimat wiosennego wypoczynku.

PRZED STARTEM BĘDZIE PROWADZONA ZBIÓRKA NA REHABILITACJĘ TOMASZA DEMBOWSKIEGO W RAMACH AKCJI „RAZEM DLA TOMASZA”.

Zapisy dostępne są poprzez formularz na stronie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli: www.mdkstalowawola.pl.