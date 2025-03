42 komitety kandydatów na prezydenta RP zarejestrowała do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). 24 marca upłynął termin składania wniosków w tej sprawie, ale procedura rozpatrywania ostatnich zgłoszeń jeszcze trwa. 42 komitety to już jest rekord w historii dotychczasowych prezydenckich elekcji w Polsce od 1990 r. 4 kwietnia o godz. 16 upłynie z kolei termin składania wniosków o rejestrację poszczególnych kandydatów. By tak się stało, pretendent musi zgromadzić co najmniej 100 tys. prawidłowo złożonych podpisów.

Rejestracja komitetu nie była trudną sprawą – wymagała przedstawienia tylko tysiąca podpisów. Ale zebranie 100 tysięcy, to już dla wielu – jak pokazuje historia – bariera nie do pokonania.

Przypomnijmy: do tej pory najwięcej komitetów – 35, PKW zarejestrowała w wyborach, które miały się odbyć 10 maja 2020 r., ale z powodu pandemii zostały przełożone. W drugim terminie PKW zarejestrowała 23 komitety, a następnie 11 kandydatów, którzy zebrali co najmniej 100 tys. podpisów. Czyli pretendentów, którzy ostatecznie stanęli do wyborów, było blisko o połowę mniej, niż zarejestrowanych wcześniej komitetów. Czy tak będzie i tym razem?

Obecnie (stan z 26 marca) PKW zarejestrowała siedmiu kandydatów. Oto ich lista (według alfabetycznej kolejności nazwisk): Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Adrian Zandberg. Najwięcej podpisów, ponad 1,3 mln, przedstawił komitet Nawrockiego.

Zarejestrowanych komitetów jest z kolei 42, ale Stanisław Żółtek wycofał się z kandydowania. Wśród pretendentów jest 7 pań. A oto pełna lista kandydatów (według alfabetycznej kolejności nazwisk), którzy chcą startować w najbliższych wyborach, gwiazdką oznaczono osoby już zarejestrowane, w nawiasach wspierające kandydatów partie, koalicje, organizacje społeczne, stowarzyszenia itp.

Wybory odbędą się 18 maja. Jeśli żaden kandydat nie uzyska ponad 50 proc. ważnych głosów, to druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.