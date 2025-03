Już po raz dziewiąty Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli uczciła swego patrona, organizując Powiatowy Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych naszego powiatu. W tegorocznej edycji, oprócz gospodarzy, wzięły udział szkoły z Jastkowic, Chwałowic, Lipy oraz uczniowie stalowowolskich szkół podstawowych: nr 1, 2, 5 i 12.

Literatura konkursowa była bardzo zróżnicowana i znacznie wykraczała poza podstawę programową. Uczestnicy konkursu, rywalizując między sobą w dwuosobowych drużynach, musieli wykazać się wiedzą na temat Armii Krajowej, jej dowódców, największych akcji, miejsc pamięci narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej.

Najlepsza okazała się reprezentacja szkoły w Chwałowicach przygotowana przez Agnieszkę Martowicz: Maja Wydra i Filip Gabrysiak. Drugie miejsce zajęli uczniowie z PSP nr 5 w Stalowej Woli pod opieką Janusza Witka: Karol Pawelec i Mateusz Jagodziński, natomiast trzecie – reprezentacja PSP nr 12: Antonina Mrowiec i Wiktoria Wosztel, przygotowana również przez Janusza Witka.

Oczekując na wyniki, uczestnicy konkursu spotkali się z Krzysztofem Adamkiem z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, który przybliżył im przebieg likwidacji „Górki” w Rozwadowie oraz opowiedział o stworzonej z pomocą sztucznej inteligencji wizualizacji graficznej tej akcji, również o tworzonym Muzeum Kedywu. Następnie głos zabrali przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zbigniew Markut, prezes Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK oraz Tadeusz Puchalski opowiadali im o swojej działalności, kombatantach AK oraz upamiętnionych miejscach bitew i potyczek partyzanckich w okolicznych lasach.

Konkurs to już tradycja w szkole społecznej, noszącej zaszczytne imię Armii Krajowej i sposób na krzewienie wiedzy historycznej i patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

W tym roku przygotowujące to przedsięwzięcie nauczycielki, Jolanta Topólska i Barbara Burak, oraz dyrektor szkoły, Agnieszka Iwan, zostały uhonorowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej odznakami Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola tej organizacji. Wyróżnione panie zapewniły, że przyznane im wyróżnienie, to dla nich wielka radość i dodatkowa motywacja do kontynuowania misji konkursu.

Historia nie jest niestety popularną pasją współczesnej młodzieży, tym bardziej cieszą młodzi ludzie, którzy zachęceni przez swoich nauczycieli zapoznali się z podaną literaturą i wzięli udział w rywalizacji konkursowej.