Po serii dewastacji, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, lokomotywa na rynku w Rozwadowie odzyskała swój dawny blask. Dzięki szybkiej reakcji i pracy ekipy Miejskiego Zakładu Budynków w Stalowej Woli, zniszczone drewniane elementy zostały naprawione, a cała konstrukcja pomalowana na nowo.

Efekt tych działań jest imponujący – lokomotywa, która stanowi jeden z symboli Rozwadowa, znowu przyciąga wzrok mieszkańców i turystów, będąc jednocześnie świadectwem zaangażowania lokalnej społeczności w ochronę wspólnego dziedzictwa.

Kilka tygodni temu, wnętrze lokomotywy zostało poważnie zniszczone przez akty wandalizmu. Zdewastowane zostały drewniane detale, a niektóre części konstrukcji wymagały pilnej naprawy. Dzięki błyskawicznej reakcji MZB i zaangażowaniu pracowników, lokomotywa została poddana kompleksowej renowacji. Została oczyszczona, pomalowana, a uszkodzone elementy wymieniono na nowe. Dzięki temu, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Stalowej Woli, ponownie wygląda jak nowe.

Tomasz Gunia prezes Miejskiego Zakładu Budynków podkreśla jak ważne jest dbanie o wspólne dobro – Lokomotywa w Rozwadowie to nie tylko element dekoracyjny, ale również ważny symbol naszej tożsamości. Stała się częścią krajobrazu Stalowej Woli i ważnym punktem w życiu lokalnej społeczności. Jej odnowienie to dowód na to, jak ważna jest współpraca i szybka reakcja w takich sytuacjach. Choć MZB zawsze będzie gotowe do podjęcia działań, nie możemy zapominać, że to my wszyscy – mieszkańcy Stalowej Woli – jesteśmy odpowiedzialni za to, jak wygląda nasze miasto. Musimy razem chronić miejsca, które tworzą unikalny klimat, a także dbają o turystyczną atrakcję naszego regionu.

Wandalizm, który dotknął lokomotywę to tylko jeden z przykładów, jak negatywnie mogą wpływać na przestrzeń publiczną działania nielicznych osób. Warto jednak zaznaczyć, że akcja renowacji i odnowienia lokomotywy pokazuje, jak szybko i skutecznie można przywrócić jej dawną świetność, dzięki współpracy instytucji miejskich, jak również zaangażowaniu samych mieszkańców.

Mieszkańcy Stalowej Woli, z którymi udało się porozmawiać, podkreślają, jak ważne jest szanowanie miejsc, które mają swoje historyczne i kulturowe znaczenie. Lokomotywa, obok innych zabytków i pomników w mieście, stanowi istotny element tożsamości Stalowej Woli, który przyciąga nie tylko turystów, ale i samych mieszkańców, stanowiąc jednocześnie tło dla wielu lokalnych wydarzeń.

Prezes MZB Tomasz Gunia, zwrócił także uwagę na fakt, że nie tylko instytucje miejskie, ale i sami obywatele mają wpływ na wygląd swojej przestrzeni. – To, jak wygląda nasze miasto, zależy od nas wszystkich. Dbajmy o nie wspólnie. Szanujmy miejsca, które tworzą klimat naszej Stalowej Woli, a także dają radość turystom, którzy odwiedzają nasz region. Lokomotywa w Rozwadowie to symbol, który może cieszyć oczy i serca przez kolejne lata, ale aby tak się stało, musimy wszyscy podjąć wysiłek, by nie dopuścić do jej zniszczenia – podkreślił.

Miejski Zakład Budynków przypomina, że w przypadku jakichkolwiek zauważonych zniszczeń lub aktów wandalizmu, warto natychmiast reagować i informować odpowiednie służby. Tylko szybka reakcja pozwala na minimalizowanie skutków zniszczeń i możliwie szybkie przywrócenie elementów miejskich do ich pierwotnego stanu.

To ważne, aby pamiętać, że przestrzeń publiczna jest naszym wspólnym dobrem, a wspólna odpowiedzialność za jej wygląd jest kluczem do utrzymania jej estetyki i funkcjonalności. Lokomotywa w Rozwadowie jest tylko jednym z przykładów, jak połączenie wysiłków instytucji, mieszkańców oraz turystów może przyczynić się do ochrony unikalnych miejsc w naszym mieście.

Nie zapominajmy, że przestrzeń, która nas otacza, kształtuje naszą rzeczywistość – dbajmy o nią razem!