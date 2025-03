Cenne obszary objęto ochroną w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych”. 28 marca br. odbyło się uroczyste podpisanie aktów ustanawiających rezerwaty przyrody „Sochy” i „Targowisko”.

Nadleśnictwo Rozwadów, we współpracy z Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników Wolne Rzeki, zgłosiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie propozycję utworzenia trzech nowych rezerwatów. Po roku intensywnych prac proponowane lokalizacje zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Radę Ochrony Przyrody. Dla dwóch z nich, „Sochy” (Stalowa Wola) i „Targowisko” (Pysznica), proces został już zakończony, a trzeci – „Biel”, zlokalizowany w sąsiedztwie Kotowej Woli, wkrótce doczeka się finału formalności. Wszystkie trzy rezerwaty leżą w obrębie Nadleśnictwa Rozwadów. Podczas uroczystości podpisany został również akt ustanawiający rezerwat przyrody „Dolina Jodłówki”, zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Gościeradów.

Nazwa rezerwatu „Sochy” odnosi się do nazwy osiedla znajdującego się w obrębie administracyjnym Stalowej Woli, a kiedyś samodzielnej wioski. Po raz pierwszy ponad 70 lat temu, w 1953 roku na terenie tym utworzono rezerwat topoli czarnej i białej, nazywany potocznie królestwem czarnej topoli. Przestał on istnieć w 1970 roku. Obecny rezerwat zajmuje 42,38 ha. Teren ten, objęty Naturą 2000, to lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe. Cztery sztuki topoli czarnej tworzą tu grupowy pomnik przyrody.

Rezerwat „Targowisko” zlokalizowany jest w gminie Pysznica i ma 9,06 ha powierzchni. Obejmuje starodrzew olchowy, dębowy, sosnowy, jodłowy, są tu śródleśne bagna i kaskada tam bobrowych.

Planowany rezerwat „Biel” będzie największy i zajmie 88,59 ha. To także obszar objęty Naturą 2000, który chroni torfowisko niskie. Stanowi siedlisko grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego. Rośnie tu fiołek bagienny, mieczyk dachówkowaty, bobrek trójlistkowy. Swoje gniazdo ma orlik krzykliwy.