W dniach 20 marca – 4 kwietnia 2025 roku w Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Popiełuszki 10 można oglądać wystawę prac wielkanocnych uczestników Dziennego Domu Senior+ w Stalowej Woli.

Już od stycznia w trakcie zajęć w placówce seniorzy przygotowywali rożnymi technikami kartki świąteczne, palmy wielkanocne, pisanki, stroiki oraz ozdoby świąteczne m. in.: kurczaczki, kurki, baranki, zajączki. Podczas wystawy można zoaczyć prace wykonane haftem krzyżykowym, quillingiem, szydełkiem, dequpage oraz innymi technikami plastycznymi przez uczestników DD Senior+. W trakcie przygotowywania prac wykorzystano różne materiały od drewna, przez papier, bibułę, krepinę, wełnę, tkaniny, po masę solną i gałązki. Wszystkie prace zostały własnoręcznie wykonane z wielkim sercem i ogromnym zaangażowaniem.

Prace uczestników Dziennego Domu Senior+ można oglądać codziennie w holu na parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli w godzinach pracy biblioteki tj.: poniedziałek od 9:00 do 15:00, wtorek – piątek od 9:00 do 19:00, sobota od 9:00 do 15:00.

– Myślą przewodnią terapii zajęciowej w Dziennym Domu Senior+ w Stalowej Woli jest praca z seniorami, tak aby czuli się w ośrodku, jak w drugim domu oraz byli aktywni i utrzymywali jak najdłużej swoją sprawność psychofizyczną, pozostając samodzielnymi w środowisku lokalnym jednocześnie rozwijając swoje talenty i zainteresowania – mówi Małgorzata Gotfryd, kierownik DDS+ w Stalowej Woli.

Prace wraz z życzeniami świątecznymi przed Świętami Wielkiej Nocy trafią do zaprzyjaźnionych z Dziennym Domem Senior+ w Stalowej Woli firm, instytucji i osób prywatnych oraz kilkanaście z nich zostanie przekazanych na lokalne akcje charytatywne.

– Wszystkich mieszkańców Stalowej Woli i nie tylko serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i obejrzenia wystawy prac naszych uczestników – zachęca Małgorzata Gotfryd.