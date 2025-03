Po raz trzeci w tym sezonie drużyna Sokoła Nisko nie zdobyła bramki w meczu ligowym. Jedenastka trenera Jarosława Pacholarza zremisowała w ostatniej kolejce bezbramkowo z Izolatorem.

– Jeden punkt zdobyty na wyjeździe ma zawsze pewną wartość, ale mogło być lepiej. Byłoby, gdybyśmy byli skuteczni. Można troszkę pomarudzić na stan boiska, ale było ono jednakowe dla obu drużyn. Mecz miał, moim zdaniem, dwóch bohaterów. Pierwszy to bramkarz Izolatora, a drugi to sędzia. Bardzo dobrze prowadził mecz. Nie żałował żółtych kartek, ale wszystkie należały się i żaden ukarany piłkarz nie miał prawa mieć do arbitra z Dębicy jakichkolwiek pretensji. – mówi Stanisław Smender, kierownik Sokoła.

„Izolacja” zaczęła mecz od ataków i wypracowała sobie na początku dwie sytuacje strzeleckie pod bramką Konefała, ale nie było to typowe „setki”. Dużo groźniejsze akcje i więcej, przeprowadził do przerwy Sokół.

– Zdecydowanie tak. Na dobrą sprawę w pierwszych trzydziestu minutach mogliśmy zamknąć mecz. Najlepszą jednak okazję bramkową mieliśmy pod koniec spotkania, grając w dziesiątkę. Jacek Stępień zamiast podawać do nieobstawiony Tomka Olszowego – ten miał przed sobą pustą bramkę – ale wybrał inną opcję i uciekła szansa na trzy punkty – mówił Stanisław Smender.

W szlagierze ostatniej kolejki lider z Kolbuszowej Dolnej zremisował u siebie z wiceliderem. JKS prowadził 3:1 do 82. minuty. Wtedy gospodarze zdobyli kontaktową bramkę z rzutu karnego, a pod koniec regulaminowego czasu gry, wyrównali po uderzeniu Mokrzyckiego. Tym sposobem na górze tabeli nic się nie zmieniło.

W najbliższą sobotę Sokół Nisko podejmie Orła Przeworsk, z którym jesienią przegrał 0:2.

IZOLATOR – SOKÓŁ NISKO 0:0

IZOLATOR: Dybski – Początek, Gajdek (Kasprzyk), Lusiusz, K.Wilk (80 Blama) – Ciemierkiewicz (50 Kowal), M.Wilk, Pikiel (82 Walas) – Frydrych (70 Kontrabecki), Marciniec, Bieniek.

SOKÓŁ: Konefał – Bieniasz (65 Omuru), Stępień, Lebioda, Petryk, Drelich, Moskal (59 Mucha), Kelechi, Pietrzyk (75 Dziopak), Ivakhnenko (85 Olszowy), Mażysz.

Sędziował Jakub Koza (Dębica). Żółte kartki: Gajdek, Lusiusz, K.Wilk – Bieniasz, Stępień, Kelechi, Ivakhnenko, Moskal, Lebioda.

W pozostałych meczach 20. kolejki: Sokół Kamień – Wisłok Wiśniowa 0:2 (0:1), Legion Pilzno – Stal II Mielec 2:1 (1:0), Orzeł Przeworsk – Strug Tyczyn 3:2 (2:2), Sokół Kolbuszowa Dolna – JKS 3:3 (1:1), Stal Łańcut – Ekoball Sanok 1:1 (0:1), Sokół Sieniawa – Igloopol 0:1 (0:0), Karpaty Krosno – Cosmos Nowotaniec 0:1 (0:0).

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 23 – Musik (Sokół KD), 19 – Phkhahadze (Cosmos), 12 – Verbnyy (Cosmos).

SOKÓŁ N. (42): 11 – Mażysz, 9 – Kelechi, 6 – Ivakhnenko, 3 – Bieniasz, Pietrzyk, 2 – Kuca, Petryk, 1 – Cygan, Dziopak, Kuca, Moskal, Omuru, Stępień.

20. kolejka, 29 marca: Sokół Nisko – Orzeł Przeworsk (15)