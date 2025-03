Po raz 18. Nisko gościło młodych tancerzy, którzy prezentowali swoje umiejętności na Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne”.

Taneczne popisy odbywały się 21 marca w hali sportowej ZSP nr 3 w Nisku. – Myślę, że „Zapasy Taneczne” to impreza potrzebna w naszym regionie. Co roku przyjeżdżają do Niska zespoły z różnych zakątków Podkarpacia, ale też z innych miejscowości sąsiadujących z gminą Nisko. Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” stwarza możliwość prezentacji talentów i wymiany doświadczeń, a wiadomo, że to daje potrzebną motywację młodym tancerzom do twórczej pracy. Cieszę się, że co roku udaje nam się stworzyć dobrą, przyjazną atmosferę podczas przeglądu i zespoły chętnie do nas wracają – powiedział „Sztafecie” Radosław Maziarz, dyrektor NCK.

Trzyosobowemu jury przewodniczyła Justyna Stasiak, dyrektor Centrum Młodzieży w Rzeszowie, pedagog tańca współczesnego, nowoczesnego i jazzowego, specjalista w dziedzinie wizerunku artystycznego, konsultant i projektant kostiumów scenicznych dla zespołów tanecznych i akrobatycznych w całej Polsce. Drugim jurorem była Beata Główka posiadaczka ogólnopolskiej klasy tanecznej „A” w tańcach latynoamerykańskich, specjalizuje się w tańcach towarzyskich i tańcach karaibskich, od 25 lat trener i choreograf stalowowolskiego Klubu Tańca LaVolta i ReVolta. Trzecią oceniająca tancerzy była Karolina Kutyła absolwentka studiów podyplomowych z zakresu teatrologii, twórca scenariuszy widowisk teatralnych, odpowiadająca za artystyczny całokształt wydarzeń artystycznych realizowanych w NCK „Sokół”.

W rywalizacji uczestniczyli uczniowie ze Stalowej Woli, Jeżowego, Jarocina, Ustrzyk Dolnych, Jedlicza, Krosna i Leżajska. Najwięcej laurów zebrali tancerze z Uczniowskiego Klubu Sportowego Cheerleaders z Ustrzyk Dolnych.

– W tegorocznej edycji imprezy wzięło udział 28 zespołów tanecznych. Byli wśród nich przedstawiciele ośrodków kultury, ale także szkół tańca. Były zespoły debiutujące, ale też zdobywcy nagród w innych konkursach tanecznych. To co uderzało, to bardzo wysoki poziom prezentacji – mówi Karolina Kutyła. – Mam na myśli nie tylko technikę taneczną tancerzy i dopracowane choreografie, na które wyczulone było jury, ale także elementy scenografii i świetnie dobrane do charakterów poszczególnych układów stroje. Śmiało można powiedzieć, że kilka prezentacji sprawiało wrażenie jakby wyjętych wprost z przedstawień czy filmów tanecznych.

Wydarzenie zorganizowało Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” i ZSP nr w Nisku. Przegląd odbył się pod patronatem honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.