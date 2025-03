Gmina Zaleszany ogłosiła przetarg na zadanie pn. Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I: Budowa, przebudowa i rozbudowa parkingów typu P&R na terenie Gminy Zaleszany”. W ramach tego projektu zadania realizowane będą w Agatówce, Turbi i Zaleszanach. Realizacja inwestycji ma się zakończyć w przyszłym roku.

Zadanie zostało podzielone na trzy części: Część I – Budowa Miejsca Odpoczynku Rowerzystów wraz z przebudową infrastruktury drogowej i podziemnej w miejscowości Agatówka w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Część II – Budowa Miejsca Odpoczynku Rowerzystów w miejscowości Turbia. Część III – Budowa Miejsc Odpoczynku Rowerzystów, peronu autobusowego oraz przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Zaleszany w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”.

W Agatówce zadanie swoim zakresem obejmuje: wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni na jezdni, ciągach pieszych, miejscach parkingowych oraz innych terenach utwardzonych. Ponadto w planach jest wykonanie wiat przystankowych, wiat rowerowych, oraz wiat służących jako miejsca odpoczynku rowerzystów. Będą też elementy małej architektury, np. ławki, stojaki dla rowerów. Projekt zakłada także budowę odwodnienia terenów utwardzonych, wykonanie oznakowania drogowego, wykonanie zieleni – trawników, nasadzeń drzew i innej roślinności oraz wykonanie oświetlenia. W ramach opracowania zaprojektowano 12 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych.

W Turbi zaprojektowano 3 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano utwardzenie terenu pod miejsca odpoczynku rowerzystów z betonowej kostki brukowej obramowanej obrzeżem betonowym. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych elementów odbywać się będzie poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych na tereny zielone. Tereny zielone w obszarze opracowania zostały zaprojektowane głównie w formie trawników oraz nowych nasadzeń drzew. Miejsca odpoczynku rowerzystów zaprojektowano jako wiaty o konstrukcji częściowo zamkniętej w celu osłony przed warunkami atmosferycznymi wraz z ławkami i stolikiem. Pojawi się też wiata na rowery na min. 18 jednośladów.

Część trzecia zaplanowana do realizacji w Zaleszanach dotyczy wykonania nowej konstrukcji nawierzchni wraz z podbudową – jezdni, miejsc postojowych, peronu autobusowego, ciągów pieszych oraz dróg manewrowych. Zadanie obejmuje również budowę odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. W ramach zadania przewidziano wykonanie zagospodarowania terenów zielonych znajdujących się w obszarze opracowania.

– Zatoka w Agatówce, na obecnym miejscu tam gdzie teraz jest na wysokości salonu Skoda, z uwagi na to, że bardzo się przyjął ten parking, jest powiększany, nowe wiaty rowerowe, nowy MOR. Nowość w Turbi koło stadionu sportowego, tam też miejsce na rowery i zadanie na przyszły rok, to jest zatoka autobusowa w Zaleszanach, przy kościele. Jest to potężne zadanie blisko 60 miejsc parkingowych, nowe wiaty, miejsca na rowery. Po pierwsze funkcjonalne bardzo zadanie bo gros mieszkańców korzysta, w tym kręgosłupie przy drodze krajowej widzimy, że mieszkańcy z innych miejscowości przyjeżdżają, zostawiają samochody i czy to wspólnie samochodem czy po prostu przesiadają się w komunikację miejską i jadą do Stalowej Woli, także widzimy, że to jest strzał w dziesiątkę, dlatego modernizujemy tę infrastrukturę – mówił Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

Zadanie realizowane z 85 proc. dofinansowaniem w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzony jest wspólnie przez gminy Zaleszany, Stalowa Wola, Pysznica i Nisko.