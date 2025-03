To cena jaką zapłaci 65-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego za jazdę jednośladem pod wpływem alkoholu.

24 marca, policjanci patrolujący teren miejscowości Jeżowe, zauważyli rowerzystę, którego styl jazdy wskazywał na to, że może on być nietrzeźwy. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że 65-latek był pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Policjanci uniemożliwili kierowcy jednośladu dalszą jazdę.

Mieszkaniec powiatu niżańskiego, za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych.

Info: KPP Nisko