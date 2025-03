Przedmiotem projektu jest głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne. Przetarg na wykonanie tego zadania został już rozstrzygnięty. Realizację zadania powierzono firmie z Rzeszowa, która przedstawiła ofertę cenową opiewającą na 8 565 943,97 zł. Wyłoniona w postępowaniu firma będzie miała 10 miesięcy na wykonanie prac, licząc od dnia podpisania umowy.

W ramach projektu zaplanowano działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektu. To m.in. ocieplenie oraz remont ścian obiektu zewnętrznych, ocieplenie oraz remont ścian w gruncie, ocieplenie stropodachów, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, wykonanie instalacji systemów chłodzących, zastosowanie automatyki pogodowej, instalacja OZE (fotowoltaika), instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej, wspomaganie ciepłej wody użytkowej pompą ciepła powietrze-woda, modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalacja zaworów podpionowych i termostatów. Zakres robót obejmuje również przebudowę utwardzeń i zieleńców, budowę wiaty rowerowej, montaż tarasu przy łączniku, demontaż schodów zewnętrznych prowadzących do głównego wejścia do obiektu oraz montaż nowych schodów zintegrowanych z pochylnią.

Zadanie jest współfinansowane za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach priorytetu: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – część grantowa, Działanie: B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.