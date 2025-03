20 marca 2025 roku w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa, podczas której Lucjusz Nadbereżny zaprezentował bieżące działania związane z rozwojem nowej strefy gospodarczej w mieście.

Prezydent Stalowej Woli, otwierając konferencję, podkreślił wizjonerski charakter Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), który został stworzony przez ówczesnego wiceministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zwrócił uwagę, że miasto, które powstało w zaledwie 26 miesięcy, jest dowodem na to, że Polacy potrafią działać wspólnie dla dobra ojczyzny, ponad wszelkimi podziałami politycznymi.

– Tamte wydarzenia nie mogą stać się jedynie zakończoną historią. Muszą być kontynuacją i zobowiązaniem do dalszego rozwoju – zaznaczył prezydent. W kontekście nowej strefy gospodarczej podkreślił, że jej realizacja wymaga determinacji, wiedzy oraz chęci wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, w tym sztucznej inteligencji.

Nadbereżny wskazał, że nowa strefa została zaprojektowana z myślą o najwyższych standardach ekologicznych i technologicznych, co ma na celu przyciągnięcie innowacyjnych zakładów przemysłowych. Obecne działania mają na celu stworzenie nowego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który ma szansę stać się istotnym impulsem do rozwoju regionu. Aktualnie nie występują żadne trudności finansowe związane z realizacją strefy, ponieważ na ten cel zabezpieczono 600 mln zł w postaci bezzwrotnych dotacji z Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Z tej sumy 350 mln zł zostało przekazanych do Stalowej Woli, a 250 mln zł do Marszałka Województwa Podkarpackiego, który za 360 mln zł prowadzi budowę obwodnicy gospodarczej łączącej Stalową Wolę i Nisko z węzłem S19. Dodatkowo, już rozstrzygnięto przetargi na budowę dróg warte ponad 200 mln zł, a także trwają postępowania przetargowe dotyczące budowy sieci odwadniających dla miasta. Wszystkie te działania są w toku. Można zatem stwierdzić, że projekt jest niemal gotowy. Jednak mimo zabezpieczonych funduszy, kluczowym elementem dalszego rozwoju nowej strefy gospodarczej pozostaje skuteczna budowa odpowiedniej infrastruktury, która zapewni jej pełne wykorzystanie.

