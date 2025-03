W 2025 roku Klub Sportowy Czarni Lipa obchodzi swoje 75-lecie, co stanowi doskonałą okazję do podsumowania osiągnięć oraz przedstawienia wizji przyszłości. Klub, założony w 1950 roku, stał się nie tylko miejscem rywalizacji sportowej, ale również ważnym ośrodkiem integrującym lokalną społeczność.

Uroczystości jubileuszowe

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy Czarni Lipa planują zorganizowanie uroczystości, które na stałe zapiszą się w historii klubu. Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitni przedstawiciele polskiego sportu, w tym Grzegorz Lato i Jan Domarski, a także znany sędzia Szymon Marciniak. Na scenie wystąpi gwiazda muzyki, Ewelina Lisowska, a całe wydarzenie zostanie wzbogacone o organizację Dnia Dawcy Szpiku, co podkreśla społeczną odpowiedzialność klubu.

Aby zrealizować te ambitne plany, klub zwraca się do sponsorów o wsparcie finansowe. W zamian oferuje różnorodne formy promocji, w tym certyfikaty z podziękowaniami oraz ekspozycję logotypów na kanałach społecznościowych klubu.

Ambitna strategia sportowa

Czarni Lipa stawiają na rozwój zarówno w kategorii seniorskiej, jak i młodzieżowej. Obecnie drużyna seniorów, grająca w A-klasie, jest liderem swojej grupy, osiągając imponujący wynik 33 punktów na 39 możliwych. Klub nie dąży do awansu za wszelką cenę, lecz koncentruje się na stabilnym wzroście i utrzymaniu wysokiego poziomu sportowego.

W ramach filozofii klubu ogromną wagę przykłada się do pracy z młodzieżą. W pięciu grupach trenuje ponad 80 dzieci, a Czarni Lipa mogą poszczycić się certyfikacją PZPN, co świadczy o wysokiej jakości szkolenia. Młodzi piłkarze mają zapewnione doskonałe warunki do treningów, a rodzice aktywnie uczestniczą w życiu klubu.

Infrastruktura na miarę XXI wieku

W ostatnich latach klub może poszczycić się nowoczesnym obiektem sportowym. Dzięki wsparciu gminy i funduszom unijnym powstał nowy budynek klubowy, boisko z oświetleniem oraz trybuny na 250 osób. Stadion spełnia wymogi licencyjne, co czyni go idealnym miejscem do organizacji wydarzeń sportowych oraz promocji lokalnych firm.

Drużyna „Mamusiek”

Ciekawą inicjatywą, która zyskała popularność, jest stworzenie drużyny żeńskiej „Mamuśki-Lejdis Czarni Lipa”. Kobiety trenujące w klubie biorą udział w rozgrywkach, łącząc pasję do sportu z integracją rodzinną. Treningi odbywają się pod okiem doświadczonych trenerów, a mecze drużyny cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców.

Klub Czarni Lipa to nie tylko miejsce rywalizacji sportowej, ale także instytucja społeczna, która łączy ludzi i promuje zdrowy styl życia. Zbliżający się jubileusz 75-lecia to doskonała okazja do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz do zaplanowania przyszłości. Wspierając Czarni Lipa, inwestujecie Państwo nie tylko w sport, ale także w rozwój lokalnej społeczności. Dołączcie do klubu w tej wyjątkowej podróży!

Klub Sportowy Czarni Lipa

37-470 Lipa, ul. Szkolna 9

Tel: 783 152 380

Email: ksczarnilipa1950@gmail.com

Wpłat można dokonywać na numer konta:

34 8717 1093 2012 1200 0996 0001