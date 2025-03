Kolejny sukces stalowowolskiej siatkówki w wydaniu pań. W sobotę i niedzielę w hali SiR w Stalowej Woli rozgrywano turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski Młodziczek. Drugie miejsce zajęła i zapewniła sobie awans do grona 32 najlepszych zespołów w Polsce do lat 16, drużyna Vegi Stalowa Wola.

Podopieczne trenerów, Mirosława Sroki i Mariana Godawskiego świetnie rozpoczęły rywalizację o przepustki do ćwierćfinału od zwycięstwa nad TPS Lublin. Przez dwa sety nasza drużyna dominowała na parkiecie małej hali starego MOSiR-u. Rywalki nawet przez moment nie były w stanie nawiązać równorzędnej walki. Jeszcze krócej trwał poprzedzający spotkanie „veganek”, mecz Dunajca Nowy Sącz z ULKS-em Chobrzany.

Niedziela zaczęła się „lubelsko-świętokrzyską” konfrontacją, czyli spotkaniem TPS Lublin z LUKS-em Chobrzany. Od pierwszej do ostatniej zagrywki trwała emocjonująca walka, z której zwycięsko wyszedł ostatecznie zespół z Lublina – tie-breaka wygrał 16:14 – ale brawa należały się dziewczętom obydwu drużyn.

Po nich wybiegły na parkiet zespoły ze Stalowej Woli i Nowego Sącza. Vega rozpoczęła odważnie i skutecznie, jednak wszystko zaczęło ulegać zmianie, kiedy w Dunajcu uruchomiły swoje największe moce bliźniaczki, reprezentantki Polski do lat 16: Lena i Nadia Krzyżak. Pierwsza z nich w ubiegłym roku stała na najwyższym podium Mistrzostw Europy Wschodniej (EEVZA) U16, wygrywając finał z Litwą 3:0. W tym roku Lena i jej siostra Nadia będą walczyć dla Polski w mistrzostwach Europy U16 w Albani. Obydwie występuję także w drużynie juniorek Dunajca, która awansowała do półfinałów mistrzostw Polski. Były obie nie do zatrzymania. Świetnie przyjmowały, zdobywały punkty z ataku i po asach serwisowych. Fanklub Vegi, który w większości składał się z rodzin siatkarek, robił na trybunach na balkonie co tylko mógł, zagrzewał do walki, lecz wzrost, siła, doświadczenie i po prostu umiejętności siatkarskie były w niedzielę po stronie „góralek”.

Porażka z Dunajcem sprawiła, że nasza drużyna, żeby awansować, musiała wygrać w ostatnim pojedynku z Chobrzanami. I to zrobiła to z olimpijskim wręcz spokojem i uśmiechem na twarzy. „Veganki” wystąpiły w meczu bez Leny Dębowskiej, która udała się w podróż do Belgii jako przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Stalowej Woli. Nasz zespół wygrał w dwóch setach i po ostatniej piłce, kończącej mecz, nasze siatkarki zatańczyły radośnie na środku parkietu.

Po ostatnim meczu młodziczki Vegi najpierw odebrały za zajęcie drugiego miejsca w turnieju i za awans puchar z rąk Mateusza Nowaka, dyrektora spółki Sport i Rekreacja w Stalowej Woli, a później dołączyły do nich starsze koleżanki z drużyny juniorek młodszych i wtedy do akcji wkroczył Grzegorz Domański, zastępca prezesa SiR i obdarował najlepsze zawodniczki województwa podkarpackiego w kategorii młodziczek i juniorek młodszych, pamiątkowymi koszulkami i plecakami.

Vega SiR Stalowa Wola występowała w składzie: Zuzanna Cielepak, Zuzanna Drabik, Katarzyna Mierzwa, Karolina Staniszewska, Natalia Tutak, Magdalena Kołodziej, Amelia Rejzerewicz, Lena Dębowska, Zuzanna Chudzik, Milena Latawiec, Maja Węglińska, Anna Burdzy, Aleksandra Sołtys, Emilia Kusińska, Michalina Kuchno, Amelia Kowalska, Laura Krawiec. Trenerzy: Mirosław Sroka i Marian Godawski.

Wyniki

Sobota: Dunajec Nowy Sącz – LUKS Chobrzany 2:0 (25:10, 25:12), Vega Stalowa Wola – TPS Lublin 2:0 (25:13, 25:19).

Niedziela: TPS Lublin – LUKS Chobrzany 2:1 (25:20, 25:27, 16:14), Vega – Dunajec 0:2 (11:25, 11:25), Dunajec – TPS Lublin 2:0 (25:14, 25:13), LUKS Chobrzany – Vega 0:2 (14:25, 16:25).

Najlepsze zawodniczki wszystkich drużyn: Zuzanna Mężyk (Dunajec), Karolina Staniszewska (Vega), Aleksandra Siembida (TPS), Amelia Czarnecka (Chobrzany)

1. Dunajec Nowy Sącz 3 6 3 0 6-0

2. VEGA MOSIR 3 5 2 1 4-2

3. TPS Lublin 3 4 1 2 2-5

4. ULKS Chobrzany 3 3 0 3 1-6