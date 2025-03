Ruszają prace związane z rewitalizacją Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli. Plac Piłsudskiego ma być skąpany w zieleni, z fontanną multimedialną, rozproszonym placem zabaw, amfiteatrem ziemnym, miejscami integracji. Teren będzie oświetlony i monitorowany. Z Placu Piłsudskiego zostanie wyprowadzony ruch samochodowy. Harmonogram prac przewidziany jest na 20 miesięcy.

– Od jutra wykonawca zacznie organizować plac budowy, składować materiały budowlane. W tym tygodniu rozpoczną się pierwsze prace rozbiórkowe, które zaczną się od przestrzeni przy ulicy Dmowskiego, przy Szkole Podstawowej nr 1. Chciałbym zaapelować, aby te miejsca, które są dziś parkingiem (teren przy torach kolejowych), aby one nie były zajmowane, dlatego, że ten teren będzie grodzony, wyłączany z użytkowania i należy się spodziewać, że to miejsce nigdy już nie będzie służyć dla samochodów – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Przestrzeń objęta projektem to ponad 5,6 ha, z czego blisko 67 proc. to będą tereny zielone.

– Na tym terenie mamy blisko 900 drzew i krzewów. Żadne z drzew znajdujących się na tym olbrzymim terenie nie jest zaplanowane do wycinki. Krzewy również, nie są zaplanowane do wycinki, a jeżeli następuje kolizja będą one przesadzane. Będą też nowe nasadzenia – 65 dużych drzew, klony, lipy, jarzęby, nabywane w polskich szkółkach. Dodatkowo przed budynkiem MDK pojawią się drzewa ozdobnie kształtowane. Na całej przestrzeni zostały zaprojektowane dywany zieleni chroniące glebę przed przesuszaniem. Jest to projekt, który ma dbać szczególnie o zagospodarowanie wody, stąd blisko 29 tys. roślin okrywowych. Do tego trawniki, łąki kwietne, duże i średnie krzewy. Ponadto systemy zagospodarowania wody opadowej, tak aby była ona wykorzystywana do nawadniania całego terenu. W ramach tego projektu na części formalnej placu został przygotowany zbiornik retencyjny gromadzący wodę deszczową – mówił prezydent.

W ramach rewitalizacji zostanie wyprowadzony ruch samochodowy z Placu Piłsudskiego. Zamknięcie ulicy 1 Sierpnia planowane jest na wysokości bloku nr 7, tu pojawi się też „zawrotka” i z drugiej strony na wjeździe przy budynku Metalowca. Przeniesione zostaną też przystanki komunikacji miejskiej.

– Zamknięcie drogi 1 Sierpnia, wyprowadzenie stąd parkingu, a jednocześnie rozbudowa miejsc parkingowych za Miejskim Domem Kultury – mówił włodarz miasta.

Będzie też oświetlenie, monitoring, rozproszony plac zabaw, amfiteatr ziemny, miejsca integracji. Nie zabraknie także nieckowej fontanny multimedialnej.

Rewitalizacja Placu Piłsudskiego jest częścią większego projektu realizowanego przez miasto Stalowa Wola, dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

– Oprócz Placu Piłsudskiego mamy odwodnienie miasta w postaci kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych w ulicy Niezłomnych, to również duży zbiornik retencyjny „Kacze doły”, odbetonowywany plac przy wieżowcach na osiedlu Pławo – mówił prezydent.

Wartość modernizacji Placu Piłsudskiego to blisko 28 mln zł, przy dofinansowaniu wynoszącym blisko 8 mln zł. – Duża część tych projektów ze względu na elementy sieciowe, podziemne jest niekwalifikowana. Natomiast występujemy również o dodatkowe finansowanie ze środków europejskich. Mamy również instrumenty finansowe, o które staramy się z KPO i mam nadzieję, że ta wysokość dofinansowania w najbliższych miesiącach będzie rosła – mówił włodarz miasta.