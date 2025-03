W minionym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli obradował Konwent Gmin Powiatu Stalowowolskiego. W posiedzeniu wzięli udział starosta Janusz Zarzeczny i wicestarosta Stanisław Sobieraj, wójt gminy Zaleszany Paweł Gardy, wójt gminy Bojanów Agnieszka Kobylarz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski, zastępca wójta gminy Pysznica Witold Pietroniec oraz skarbnik miasta Stalowa Wola Michał Buwaj. Byli też m.in. przedstawiciele policji czy straży pożarnej.

Zgromadzeni w Starostwie Powiatowym rozmawiali m.in. o wsparciu ze strony samorządów przy planowanym zakupie samochodów na użytek Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. O wsparcie apelowała podkomisarz Kamila Guczał – I z-ca komendanta powiatowego, zaznaczając, że część policyjnego taboru jest już mocno wyeksploatowana.

– Samorządy powiatu oraz miasta zadeklarowały wsparcie w zakupie jednego samochodu, niewykluczone również, że do kolejnego dorzucą się gminy wiejskie, poza gminą Bojanów, która w tym roku zobowiązała się już w partycypowaniu w kosztach remontu miejscowego posterunku Policji – czytamy na stronie starostwa powiatowego w Stalowej Woli.

Tematem poruszanym podczas konwentu była również obrona cywilna.

– Jak wszyscy wiemy, zaczyna się wdrażanie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To oznacza dużo pracy i nowych obowiązków dla samorządów oraz służb takich jak Straż Pożarna. W całej Polsce będzie trzeba tworzyć i wyznaczać miejsca schronienia dla ludności – w każdym województwie, powiecie oraz w gminie – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

– Dwa lata temu robiliśmy inwentaryzację obiektów, które mogłyby pełnić rolę miejsca schronienia. Teraz będziemy musieli zrobić kolejną taką inwentaryzację przy pomocy inspektora nadzoru budowlanego – mówił brygadier Szczepan Kozioł, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli..

Poinformował również samorządowców, że na terenie powiatu stalowowolskiego jest już projektowany i będzie w niedalekiej przyszłości montowany – na remizach oraz obiektach użyteczności publicznej nowoczesny system ostrzegania mieszkańców.

Tematem obrad był też DPS w Stalowej Woli. Starosta apelował o kierowanie mieszkańców, którzy muszą trafić do tego rodzaju palcówki do stalowowolskiego DPS-u. Podkreślał, że placówka ma konkurencyjne ceny i bardzo dobre warunki bytowe. Dyrektor DPS Łukasz Chrząstek wspominał, że placówka jest jedną z najtańszych w regionie.

– Na kilkadziesiąt DPS-ów w tym zestawieniu, jesteśmy w dolnej połowie tabeli. To dlatego, że w przeciwieństwie do wielu innych placówek nie tylko nie podnieśliśmy ceny za mieszkańca na przełomie roku, ale nawet symbolicznie ją obniżyliśmy do 6,2 tys. zł w skali miesiąca – mówił dyrektor.

DPS planuje także wprowadzenie także nowej usługi – pobytów krótkoterminowych.