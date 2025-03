Podczas minionego weekendu, niżańscy policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się 56-latek, który kierował jednośladem mając ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. Pięciu nietrzeźwych kierujących zostało ukaranych wysokimi mandatami karnymi.

– W piątek, po godz. 17, policjanci pełniący służbę patrolową na terenie miejscowości Ulanów, zatrzymali do kontroli niepewnie jadącego rowerzystę. Okazało się, że 36-latek kierował rowerem mając prawie 2 promile alkoholu w swoim organizmie. W sobotę, przed godz. 11, funkcjonariusze patrolujący teren miejscowości Nowosielec, zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę, którego styl jazdy wskazywał na to, że może być nietrzeźwy. W trakcie badania stanu trzeźwości przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. 60-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. W niedzielę, funkcjonariusze uniemożliwili jazdę trzem nietrzeźwym rowerzystom. Pierwszy z nich został zatrzymany do kontroli po godz.14, na terenie miejscowości Rudnik nad Sanem. 56-latek kierował rowerem mając ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. Drugiego rowerzystę, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli przed godz.16, na terenie miejscowości Ulanów. 56-letni mężczyzna kierował jednośladem mając prawie 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. Trzeci rowerzysta został zatrzymany godzinę później, na terenie tej samej miejscowości. Urządzenie do badania stanu trzeźwości wykazało u 66-letniego cyklisty prawie 1,5 promila alkoholu – informuje KPP w Nisku.

Policjanci uniemożliwili dalszą jazdę nieodpowiedzialnym cyklistom. Pięciu mieszkańców powiatu niżańskiego zostało ukaranych mandatami karnymi po 2,5 tys. złotych.