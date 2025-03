Teatr to coś więcej niż tylko scena i aktorzy. To przestrzeń, w której przeżywamy emocje, które łączą nas z innymi, historie skłaniające do głębokiej refleksji oraz magia, która sprawia, że na chwilę zapominamy o codziennych troskach. To właśnie na żywo, w blasku reflektorów, możemy poczuć prawdziwą siłę teatru, jego emocjonalny ładunek oraz energię płynącą z bezpośredniego kontaktu z publicznością.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Rozwadowski Dom Kultury „Sokół” zapraszają do uczestnictwa w XVI Zdarzeniach Teatralnych – wyjątkowym, trzydniowym święcie sztuki teatralnej, które odbędzie się w dniach 28–30 marca. Jest to okazja, by zobaczyć na żywo spektakle lokalnych grup teatralnych oraz poczuć na własnej skórze, jak teatr potrafi wzruszyć, rozbawić, skłonić do refleksji i poruszyć.

Program XVI Zdarzeń Teatralnych

W ramach tegorocznych Zdarzeń Teatralnych przygotowano sześć spektakli, które odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, zarówno na sali widowiskowej, jak i sali kameralnej. Na scenie zaprezentują się grupy teatralne ze Stalowej Woli, Sandomierza, Rzeszowa oraz Krakowa. Warto dodać, że te wydarzenia to nie tylko doskonała okazja do obcowania z teatrem, ale także szansa na wsparcie lokalnych twórców i artystów.

28 marca/ piątek/ godz. 17.00/ sala widowiskowa MDK

KONIEC ŚWIATA – scenariusz na podstawie wspomnień aktorów oraz reżysera, opowiadania Olgi Tokarczuk ze zbioru „Nadzieja” oraz książki „Jak pokochać centra handlowe Natalii Fiedorczuk

reżyseria: Kamila Kremiec-Panek

Teatr Dramatyczny / SCK Sandomierz

Komediodramat w II aktach.

Drodzy Widzowie! Przyjdźcie, aby zobaczyć, jak poszczególne postaci radzą sobie z końcem świata… Tym dosłownym lub metaforycznym i osobistym, który ma początek w naszej podświadomości. Nie będzie to prosta przeprawa, bo jak wiadomo, psychika lubi płatać nam różne figle…

Spektakl przeznaczony dla widzów powyżej 15 roku życia.

godz. 19.00/ sala kameralna MDK

W MAŁYM DWORKU, Stanisław Ignacy Witkiewicz

reżyseria: Aneta Adamska-Szukała, Maciej Szukała

występują: Małgorzata Grudzień, Ewa Krukowska, Maria Łojek, Elżbieta Pikus, Anna Płecha, Maria Trzeciak, Lila Wojciak, Katarzyna Wołoszyn, Leszek Baran / Maciej Szukała

Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy / MDK Stalowa Wola

Sztuka Stanisława Ignacego Witkiewicza to tragikomedia przesycona dużą dawką sarkazmu i ironii. „W małym dworku” to artystyczna odpowiedź Witkacego na sztukę „W małym domku” autorstwa Tadeusza Rittnera, gdzie dramat rodzinny rozgrywa się na serio. Witkacy postanowił odrzucić wszelkie założenia dramatu realistycznego, tworząc tym samym utwór o zupełnie nowym, groteskowym charakterze.

Amatorski Teatr Dramatyczny im. J. Żmudy zaprezentuje swoją wersję słynnego dramatu. Przedstawienie jest szaloną zabawą dojrzałych aktorów, ale jednocześnie nie jest pozbawione refleksji nad kondycją współczesnego człowieka. Dramat Witkacego to krytyka rzeczywistości, w której przyszło żyć ludziom, wyraża chęć ucieczki do innego, lepszego świata.

Chcemy poprzez dramat Witkacego dotknąć dziwności istnienia. Nic w tym spektaklu nie jest normalne, wszystko jest jedynie odpryskiem realności. Czy metafizyki można doświadczyć w zniekształconych emocjach bohaterów i odwróconej na opak rzeczywistości? W naszej realizacji na serio nie dzieje się nic. Wszystko to blaga i szyderstwo. Czyste szaleństwo, którym pragniemy Was zarazić!

29 marca / sobota/ godz. 18.00/ sala widowiskowa MDK

ZAWÓD: PAN

reżyseria: Volodymyr Martyshchuk

scenografia: Lidia Biernat, choreografia: Sylwia Świątek-Olejnik, występują: Piotr Rut, Oleksandra Martyshchuk, Mateusz Łojek, Ewa Krukowska, Witold Habuda, Edward Kotłowski, Leszek Baran, Stanisław Tunia, Arkadiusz Dul, Magdalena Łętek, Klara Zarzeczna, Danylo Kutsyk, Alona Kutsyk

Teatr Pułapka / MDK Stalowa Wola

Teatr Pułapka serdecznie zaprasza na spektakl „Zawód: PAN”. To komedia w trzech aktach, w której wystąpią stalowowolscy aktorzy – zarówno Ci, których można było już oglądać na lokalnych scenach, jak również debiutanci. Sztuka porusza temat zawiłych relacji międzyludzkich. Głowie rodziny – Stanisławowi Wielkopolskiemu – można wybaczyć wszystkie szachrajstwa. Przecież robi to wyłącznie dla dobra swej familii. W pewnym momencie jednak jego ambicje stają się dla niego ważniejsze niż najbliżsi. Czy ta historia może zakończyć się szczęśliwie? Przekonajcie się sami. Do zobaczenia!

30 marca / niedziela/ godz. 16.30/ sala widowiskowa MDK

Dziurdziowie. Zapomniana opowieść, wg Elizy Orzeszkowej

Reżyseria: Aneta Adamska-Szukała, dramaturgia: Aneta Adamska-Szukała, Jakub Adamski, scenografia: Maciej Szukała, muzyka: Adam Dragan, Filip Kosiorowski, występują: Aneta Adamska-Szukała, Martyna Grabowska, Izabela Ptak, Aldona Szczygieł-Kaszuba, Jakub Adamski, Krzysztof Adamski, Miłosz Ruszała, Maciej Szukała

Teatr Przedmieście / Rzeszów

„Dziurdziowie” jawią się jako jedna z najbardziej niedocenianych powieści w dorobku Elizy Orzeszkowej. Pasjonująca fabuła i narastające napięcie przywodzą na myśl najlepsze współczesne kryminały. Miejsce akcji – wioska gdzieś na Kresach, ofiara – młoda kobieta imieniem Pietrusia, sprawcy – czterej mężczyźni, występujący niejako w imieniu całej gromady. Ta zapomniana historia to mroczny obraz mechanizmów rządzących małą wiejską społecznością, a także wstrząsające studium zawiści, zabobonów, pomówień i rodzącej się z nich agresji. A stąd już krótka droga od miłości do nienawiści, od szacunku do pogardy, od akceptacji do odrzucenia. To nie do wiary, że ta genialna powieść Elizy Orzeszkowej wydana w 1885 roku nie doczekała się do tej pory żadnej adaptacji scenicznej ani ekranizacji filmowej. Teatr Przedmieście swoim przedstawieniem pragnie sprawdzić aktualność tej opowieści. Adaptacja sceniczna prozy Orzeszkowej obrazuje chłopską mentalność z ich wierzeniami i przesądami. Sceny i dialogi napisane prawie 140 lat temu wydają się nie tak odległe od rzeczywistości, którą obserwujemy na co dzień. Czy nasz racjonalny świat jest tak bardzo odmienny od przekonań i zachowań przedstawionych bohaterów? Czy tak bardzo jesteśmy dalecy od polowań na czarownice?

godz. 18.30/ sala kameralna MDK

A czemu nie – próba otwarta, Wojciech Młynarski

animacja: Grzegorz Prokop, występują: Halina Czubak, Joanna Doroszewska, Elżbieta Pikus, Elżbieta Kuchno, Danuta Kazanecka, Teresa Makar, Teresa Ryszawa, Jolanta Revuelta

Grupa Teatralna CAS / Stalowa Wola

Taka nasza polska miłość – Wiesz pan, dlaczego Teatr ogólnie jest piękny? Bo teatr to jest płacz, kolego. Bo teatr to jest śmiech, kolego. O, to są te trzy elementy. Niejeden to się nami wzrusza słów mu brak – rubaszny czerep ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska wilgnie wzrok – bracia rodacy dajcie pyska równać krok!!!

godz. 19.30/ sala widowiskowa MDK

Woyzeck, Georg Büchner, tłumaczenie Jerzy Libert

reżyseria: Paweł Buszewicz, występują: Monika Mundała, Gabriela Ocieczek, Maria Buszewicz, Julia Buszewicz, Zofia Ciura, Maja Mulik, Sebastian Janikowski, Kacper Bylica

Teatr Między Wierszami / MDK Kraków

Teatr Między Wierszami działa w MDK od 25 lat. Aktorzy rekrutują się spośród młodzieży licealnej i studentów krakowskich uczelni. Zespół w obecnym składzie zrealizował: Króla Ubu na podstawie dramatu Alfreda Jarry, Świadków Tadeusza Różewicza, Król umiera wg Eugene Ionesco (na 45. Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju spektakl otrzymał drugie miejsce oraz trzecią nagrodę na Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych ODEON w Andrychowie). Najnowsza premiera Teatru, Woyzeck oparta na motywach niedokończonego dramatu Georga Büchnera, miała miejsce w czerwcu 2024 roku. Na kolejnej, 46. Biesiadzie Teatralnej spektakl otrzymał Złoty Róg Myśliwski Króla Jana.

Bilety

Bilety na wszystkie spektakle można zakupić online poprzez stronę internetową Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli (www.mdkstalowawola.pl) lub bezpośrednio w kasie MDK. Ceny biletów wynoszą 15 zł lub 30 zł, w zależności od spektaklu.

To doskonała okazja, by na chwilę oderwać się od codzienności, poczuć atmosferę teatru na żywo i wspólnie z innymi widzami przeżyć coś wyjątkowego. Zdarzenia Teatralne to wydarzenie, które z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń i emocji, a także pozwoli na głębsze zrozumienie siły, jaką niesie ze sobą teatr.

Magia teatru dla najmłodszych – Dziecięce Zdarzenia Teatralne

W ramach tegorocznych Zdarzeń Teatralnych Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli oraz Rozwadowski Dom Kultury „Sokół” nie zapominają o najmłodszych widzach. Z radością zapraszają na Dziecięce Zdarzenia Teatralne, które odbędą się 29 i 30 marca. Jest to wspaniała okazja do tego, by dzieci mogły zanurzyć się w magiczny świat teatru i czerpać radość ze wspólnego przeżywania przygód bohaterów scenicznych.

PROGRAM

29 marca/ sobota/ godz. 12.00/ sala widowiskowa MDK

NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKARPETEK

Spektakl oparty na bestsellerowej książce Justyny Bednarek przenosi najmłodszych widzów do świata skarpetek, które wyruszają w niezwykłą podróż, by przeżyć własne, niepowtarzalne historie. Każda z nich odkrywa nowe miejsca, spotyka ciekawych bohaterów i przeżywa fascynujące przygody. To ciepła, mądra i pełna humoru opowieść, która zachwyci nie tylko dzieci, ale również dorosłych.

Spektakl w wykonaniu Teatru Pułapka / MDK Stalowa Wola powstał pod reżyserią Volodymyra Martyshchuka.

Występują: Arkadiusz Dul, Oleksandra Martyshchuk, Ewa Krukowska, Stanisław Tunia, Piotr Rut, Sylwia Kochan, Mateusz Łojek, Witold Habuda, Magdalena Łętek, Elżbieta Pikus, Izabela Ossowska.

W spektaklu udział biorą także tancerze Studia Tańca MT pod kierownictwem Teresy Śwideckiej-Węglarz.

30 marca/ niedziela/ godz. 12.00/ Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”

PIĘKNA MŁYNARECZKA

Ta barwna opowieść przenosi nas do Kotowej Woli – miejsca, które niegdyś tętniło życiem dzięki rzemieślnikom i wytopowi żelaza. Historia rozgrywa się wśród tajemniczego lasu, starego wodnego młyna i kuźni, gdzie równie ważne jak losy ludzi, są przygody bajkowych postaci. Leśne Licha, Iskierka, Kot, Sowa oraz przebiegły Wodnik wiedzą najlepiej, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na ludzi. Ich spryt i pomysłowość pomagają przezwyciężyć zło i przywrócić harmonię w bajkowym świecie.

Spektakl w wykonaniu Teatru Lalkowego Przytulanka / MDK Stalowa Wola powstał pod reżyserią Janiny Wań. Na scenie zobaczymy: Teresę Makar, Jana Hamerę, Stanisława Tunię, Jolantę Revueltę, Marię Łojek, Danutę Kazanecką, Elżbietę Pikus, Helenę Kołodziej, Joannę Chmielnicką oraz Magdalenę Wojczuk.

Dziecięce Zdarzenia Teatralne to coś więcej niż spektakle – to okazja do wspólnego odkrywania niezwykłych historii, rozwijania wyobraźni i przeżywania teatru w jego najpiękniejszej formie. To przestrzeń, w której najmłodsi widzowie mogą poczuć magię sceny, towarzyszyć bohaterom w ich przygodach i rozwijać swoją kreatywność.

Serdecznie zapraszamy całe rodziny do udziału w naszych wyjątkowych spotkaniach z teatrem.