Dobre wieści dla rowerzystów w Stalowej Woli! Trzy samoobsługowe stacje naprawy rowerów przeszły kompleksowy przegląd, którego dokonali pracownicy Miejskiego Zakładu Budynków w Stalowej Woli. Dzięki temu mieszkańcy mogą nadal korzystać z nich bez obaw o ich stan techniczny.

„Regularne przeglądy i konserwacja tych stacji są kluczowe dla ich długowieczności i funkcjonalności. Chcemy, aby rowerzyści mieli pewność, że w razie potrzeby mogą liczyć na sprawne narzędzia do drobnych napraw. Dbamy o to, by każde stanowisko było sprawne i gotowe do użytku przez cały sezon rowerowy” – podkreśla Tomasz Gunia prezes Miejskiego Zakładu Budynków w Stalowej Woli.

Samoobsługowe stacje naprawcze są wyposażone w zestaw narzędzi do podstawowych napraw, takich jak regulacja hamulców, dopompowanie opon czy wymiana drobnych części. Znajdują się one w strategicznych punktach miasta, co umożliwia szybkie i wygodne serwisowanie rowerów podczas codziennych przejażdżek. Każda ze stacji została dokładnie sprawdzona pod kątem zużycia narzędzi oraz stabilności konstrukcji, aby zagwarantować ich pełną funkcjonalność.

Mieszkańcy chwalą inicjatywę i podkreślają, jak bardzo ułatwia ona poruszanie się po mieście na dwóch kółkach. Wielu rowerzystów przyznaje, że dzięki dostępności tych stacji uniknęli konieczności wizyt w serwisach rowerowych w przypadku drobnych usterek. „To świetna opcja, szczególnie dla osób, które codziennie korzystają z roweru. Możliwość naprawy na miejscu sprawia, że możemy jeździć bez stresu” – mówi pan Andrzej, mieszkaniec Stalowej Woli.

Władze miasta apelują o odpowiednie korzystanie ze stacji oraz dbałość o ich stan, aby mogły służyć jak najdłużej wszystkim użytkownikom. Przypominają również, że wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać, aby możliwa była szybka reakcja i ewentualna naprawa.

Stalowa Wola konsekwentnie rozwija infrastrukturę rowerową, a inwestycje w tego typu udogodnienia przyczyniają się do popularyzacji ekologicznego transportu i aktywnego stylu życia. W planach są kolejne projekty związane z udogodnieniami dla cyklistów, w tym rozbudowa ścieżek rowerowych oraz modernizacja istniejących tras.