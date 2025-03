Karol Kapusta, Bartłomiej Łepko i Jakub Pelc na Dniu Wynalazców w Tajlandii otrzymali brązowy medal za urządzenie chroniące mienie przed gryzoniami i małymi zwierzętami. Praca otrzymała także nagrodę specjalną za doskonały wynalazek innowacji przyznany przez kanadyjskich wynalazców i innowatorów.

Młodzi wynalazcy są uczniami klasy 3A Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Karol Kapusta, Bartłomiej Łepko i Jakub Pelc opracowali swój wynalazek pod kierunkiem opiekunów merytorycznych: Wacława Piędla, dyrektora RCEZ oraz Mariana Chrapko, nauczyciela przedmiotów zawodowych. Ich praca nosząca angielską nazwę „Protection of Propery Against Rodents” (Ochrona mienia przed gryzoniami – red.), zdobyła brązowy medal na Dniu Wynalazców w Tajlandii. Wynalazek zwrócił także uwagę wynalazców i innowatorów z Kanady, którzy przyznali jej swoją nagrodę.

„Protection of Propery Against Rodents” to skuteczne urządzenie chroniące posesję przed gryzoniami i małymi zwierzętami, emitując modulowane ultradźwięki aktywowane przez czujnik ruchu, co tworzy dla nich nieprzyjazne środowisko. Dzięki hybrydowemu systemowi zasilania, łączącemu energię z sieci elektrycznej i panelu fotowoltaicznego, działa niezawodnie, energooszczędnie i ekologicznie, zapewniając ciągłą ochronę nawet podczas przerw w dostawie prądu.

Organizatorem wystawy w Tajlandii jest National Research Council of Thailand (NRCT). NRCT jest organizacją rządową, która ma status departamentu podległego Ministerstwu Edukacji Wyższej, Nauki, Badań i Innowacji. Pełni ona funkcję kluczowego podmiotu wspierającego badania, wynalazki, innowacje oraz transfer technologii do użytkowników z sektora prywatnego i publicznego.

Jednym z głównych działań promocyjnych NCRT jest organizacja Dnia Wynalazców w Tajlandii. Podczas tego wydarzenia organizowany jest międzynarodowy pawilon, w którym prezentowane są interesujące wynalazki i innowacje. Ta wystawa jest znana jako Międzynarodowa Wystawa Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bangkoku (IPITEx), która odbywa się podczas Dnia Wynalazców w Tajlandii, tj. od 2 do 6 lutego każdego roku. Organizatorom zależy na współpracy między tajskimi i międzynarodowymi wynalazcami i organizacjami.