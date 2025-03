W tym roku obchodzić będziemy 75. rocznicę wybudowania trybun na pierwszym stadionie sportowym w Stalowej Woli.

W roku 1950 w czynie społecznym załoga Huty Stalowa Wola wybudowała trybuny na stadionie sportowym przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli. W latach 1951-54 powiększono trybunę krytą na 3000 osób. Wcześniej, w pierwszych latach powojennych przywrócono do użyteczności zniszczone przez okupanta boisko, a w roku 1947 wybudowano 4-torową bieżnię i ogrodzenie.

Przez ponad siedem dekad obiekt przy Hutniczej, w miejscu którego od 5 lat funkcjonuje Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej, służył piłkarzom oraz lekkoatletom, ale korzystali także z niego zawodnicy innych sekcji ZKS Stal Stalowa Wola, a było ich w pewnym czasie dwanaście!

To właśnie na tym wybudowanym kilka lat po wojnie stadionie przy Hutniczej, na H15, drużyna Stali Stalowa Wola wywalczyła w 1973 roku, pierwszy historyczny awans do 2 ligi (obecnie 1 liga) i do 1 ligi (obecnie Ekstraklasa) w roku 1987. To na bieżni tego stadionu rozwijali swoje talenty przyszli olimpijczycy, medaliści mistrzostw Polski, Europy w lekkiej atletyce.

Gdyby to miejsce mogło przemówić, na pewno piękną usłyszelibyśmy historię…