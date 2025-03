4 kandydatów na prezydenta RP zarejestrowała dotąd (stan z 19 marca) Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). To Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) i Artur Bartoszewicz (bezpartyjny). Ponad 1,3 mln podpisów złożył 18 marca w PKW komitet Karola Nawrockiego (Prawo i Sprawiedliwość) i oczekuje teraz na rejestrację kandydata.

Wniosek o rejestrację musi być poparty przez co najmniej 100 tys. podpisów. Jeśli PKW stwierdzi, że dany kandydat przedstawił taką liczbę prawidłowo złożonych podpisów, to dalej już ich nie przelicza.

Jako pierwszy, już 3 lutego, zarejestrowany został Sławomir Mentzen (zebrał ok. 250 tys. podpisów). 10 marca PKW zarejestrowała kandydaturę Grzegorza Brauna (złożył ok. 170 tys. podpisów). Z kolei 17 marca zarejestrowany został Rafał Trzaskowski (ponad 1,1 mln podpisów) i Artur Bartoszewicz (ponad 100 tys. podpisów).

Przypomnijmy: termin składania wniosku o rejestrację, wraz z minimum 100 tys. prawidłowo złożonych podpisów, upływa 4 kwietnia o godz. 16. Z kolei 28 kwietnia to ostateczny termin podania przez PKW danych o zarejestrowanych kandydatach.

Wcześniej, bo 24 marca, upływa termin na złożenie wniosku o rejestrację komitetu wyborczego kandydata na prezydenta RP (potrzeba do tego tysiąc podpisów). Jak dotąd, PKW zarejestrowała 37 komitetów. 24 marca to także ostatni termin na zmianę kandydata. Wśród 39 osób, które do tej pory wyraziły chęć kandydowania, jest 7 pań.

A oto ich lista według alfabetycznej kolejności nazwisk (w nawiasach wspierające kandydatów partie, koalicje, organizacje społeczne, stowarzyszenia itp.):

Artur Bartoszewicz (bezpartyjny) Magdalena Biejat (Nowa Lewica) Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) Marcin Bugajski (bezpartyjny) Kamil Całek (bezpartyjny) Katarzyna Cichos (Platforma Rozwoju Polski) Jolanta Duda (bezpartyjna) Sławomir Grzywa (Sami Swoi) Szymon Hołownia (Trzecia Droga) Dawid Jackiewicz (Ambitna Polska) Marek Jakubiak (Wolni Republikanie) Dominika Jasińska (Porozumienie bez przemocy) Grzegorz Kołek (Lewica) Wojciech Kubań (Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju) Wiesław Lewicki (Normalny Kraj) Maciej Maciak (Ruch Dobrobytu i Pokoju) Eugeniusz Maciejewski (partia Piast) Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość) Jacek Murański (bezpartyjny) Adam Nawara (PL!SP) Karol Nawrocki (popierany przez PiS) Wojciech Papis (Obywatele i Sprawiedliwość) Jakub Perkowski (Federacja dla Rzeczypospolitej) Marta Ratuszyńska (bezpartyjna) Sebastian Rossa (bezpartyjny) Włodzimierz Rynkowski (Związek Słowiański) Joanna Senyszyn (bezpartyjna) Krzysztof Sitko (Alternatywa Społeczna) Aldona Skirgiełło (Samoobrona) Krzysztof Stanowski (bezpartyjny) Romuald Starosielec (Ruch Naprawy Polski) Piotr Szumlewicz (Związkowa Alternatywa) Robert Śledź (Polski Interes Narodowy) Paweł Tanajno (Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców) Krzysztof Tołwiński (partia Front) Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) Marek Woch (Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni Samorządowcy) Adrian Zandberg (partia Razem) Stanisław Żółtek (bezpartyjny)

Wybory odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.