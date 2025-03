Tym razem rekordu nie było – w 2024 r. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZMBPOK) w Stalowej Woli przyjął 72 tys. 362 tony wszystkich odpadów, w tym blisko 50 tys. odpadów zmieszanych. W 2023 r. wielkości te wynosiły odpowiednio 78 tys. ton i prawie 54 tys. ton.

Jak się okazuje, niezmienne pozostają za to złe nawyki wielu osób segregujących surowce wtórne. Do ZMBPOK ciągle trafiają bowiem duże partie zanieczyszczonych odpadów z selektywnej zbiórki. A sprawa wydaje się prosta: papieru czy szklanych butelek nie należy wrzucać do pojemników w foliowych workach czy reklamówkach. Bioodpadów nie wolno mieszać z surowcami, surowców między sobą (wyjątkiem jest plastik i metal), a odpady niebezpieczne nie wyrzucamy na śmietnik w ramach selektywnej zbiórki.

– Sytuacja może odrobinę się poprawiła, ale mieszanie, np. szkła z plastikiem czy makulatury z plastikiem to, niestety, ciągle „standard”. W szkle często znajdujemy też metale, puszki po piwie, folie, karton – wylicza Kamil Muciek, kierownik stalowowolskiego zakładu.

Podkreśla też, że mniejsza „góra” odpadów zmieszanych nie oznacza automatycznie, że np. mieszkańcy Stalowej Woli nagle zaczęli mniej ich produkować. W rekordowym po tym względem roku 2023 zakład mógł mieć po prostu więcej dostawców zewnętrznych.

Co przypłynęło w tym strumieniu

W 2024 r. do zakładu w Stalowej Woli trafił strumień 72 tys. 362 ton najróżniejszych odpadów: zmieszanych, po selektywnej zbiórce, budowlanych, wielkogabarytowych itd. To o 5 tys. 638 ton mniej niż w roku 2023, kiedy było ich 78 tys. ton.

Jaka więc była morfologia (struktura) tego strumienia odpadów przyjętych w 2024 r. przez zakład? Wszystkie liczby w tonach, a w nawiasach, dla porównania, wielkości z roku 2023:

zmieszane odpady komunalne – 49963 (53978) frakcja nadsitowa (powyżej 80 mm wielkości) – 15671 (5597) odpady z tworzyw sztucznych – 4416 (4083) odpady ze szkła – 3472 (2504) odpady z papieru – 1485 (1276) odpady metalowe – 700 kg (3,5) zmieszane odpady opakowaniowe – 510,5 (501) odpady wielkogabarytowe – 3454,6 (2572) bioodpady zebrane selektywnie 5000 (7775) gruz – 972,7 (16)

Nominalnie linia sortownicza ZMBPOK mogła przerobić w 2024 r. 59 tys. 900 ton odpadów (na tyle zakład ma pozwolenie). A przeszło przez nią 58 tys. 735 ton.

Z różnych frakcji wyselekcjonowano też ok. 9,1 tony baterii ( 7 ton w 2023 r.) Pamiętać również należy, że w odpadach z tworzyw sztucznych kryje się także złom (oba surowce zbierane są razem w żółtych pojemnikach, workach i metalowych klatkach), a kategoria odpady metalowe dotyczy tylko takich, które zostały dostarczone do zakładu osobno, jako czysty złom.

