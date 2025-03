Galeria TŁO Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli zaprasza na wystawę pt. „Pamiętniki z podróży”, prezentującą prace plastyczne Jarosława Sekuły. Wernisaż odbędzie się 22 marca o godz. 16.30, a wstęp na wydarzenie jest wolny.

Ekspozycja obejmuje prace powstałe od lat 90. aż po dzień dzisiejszy, będące zapisem wrażeń z podróży, wędrówek oraz codzienności autora. W jego twórczości znajdziemy pejzaże, rośliny, zwierzęta, przedmioty i ludzi ukazanych z niezwykłą dbałością o detale. Artysta dostrzega piękno tam, gdzie często jest ono niedostrzegalne – w prostych przedmiotach, w zwykłych momentach.

Jarosław Sekuła urodził się w 1974 roku. Z wykształcenia jest ogrodnikiem, a na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Janiszów. Nie posiada formalnego wykształcenia plastycznego – przez kilka lat uczył się rzeźby w drewnie u Eugeniusza Gutkowskiego. Jego pasją są hodowla zwierząt, szczególnie kóz i osłów, oraz sztuka, którą traktuje nie jako cel sam w sobie, ale jako sposób wyrażania piękna.

– Nie aspiruję do miana artysty. Sztuka jest dla mnie, a nie ja dla niej. To ona pomaga mi wynieść moją zasadniczą profesję – hodowlę – do rangi sztuki. Moje prace są wynikiem zachwytu nad chwilą, miejscem, wspomnieniem. Nie kryją głębszych przesłań ani misji – są po prostu zapisem tego, co zobaczyłem i co mnie poruszyło – mówi autor.

Wystawa „Pamiętniki z podróży” to okazja, by zobaczyć świat oczami człowieka, który dostrzega magię w codzienności i przekłada ją na niezwykle precyzyjne rysunki oraz płaskorzeźby. To sztuka bliska życiu, prosta, szczera i pełna emocji.