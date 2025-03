Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi postępowanie w sprawie gwałtu na 17-latce, do którego miało dojść na stalowowolskim osiedlu Hutnik. Podejrzany w sprawie 33-latek nie przyznał się do winy. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

– Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli w związku z wydarzeniami z dnia 9 marca br. prowadzi śledztwo przeciwko 33 – letniemu Krzysztofowi P. Jest on podejrzany o to, że pozbawił wolności 17-letnią mieszkankę Opola Lubelskiego, następnie dwukrotnie zgwałcił. Ponadto przedstawiono mu również zarzut posiadania substancji psychotropowych w postaci mefedronu. Ze wstępnych ustaleń jakie mamy na tym etapie postępowania wynika, że pokrzywdzona była przetrzymywana przez kilka godzin w jednym z domów na terenie osiedla Hutnik w Stalowej Woli. Po przedstawieniu podejrzanemu zarzutów nie przyznał się do tych czynów. Odmówił składania wyjaśnień, odpowiadał tylko na pytania swojego obrońcy – informuje prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Na wniosek Prokuratury, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.