Od niedzieli, 16 marca, w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, można zobaczyć prace regionalnych artystów, którzy biorą udział w cyklicznym konkursie „Porównania”. To już 33. edycja wydarzenia, które i w tym razem przyciąga nowoczesnym spojrzeniem na sztukę.

Przegląd sztuki współczesnej „Porównania” organizowany jest co roku przez Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. Swoje prace zgłaszają mieszkańcy nie tylko powiatu sandomierskiego, ale i tarnobrzeskiego, leżajskiego czy stalowowolskiego.

– Wpłynęły około 82 prace 35 artystów. Było ich więcej niż w tamtym roku, więc tak naprawdę to bardzo cieszy, bo do „Porównań” dołączyły nowe twarze. To są naprawdę bardzo różne techniki. Przede wszystkim grafiki, ale jest również malarstwo, akryle, oleje, są różnego rodzaju instalacje, także szeroki wybór jeżeli chodzi gusta. Możemy dotknąć sztuki współczesnej i przekonać się co w tych artystach drzemie – mówi Agnieszka Hała, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.

W tej edycji konkursu udział wzięło wielu debiutantów. Młodych artystów, ale nie tylko, bo artystów mających pewien dorobek twórczy nie zabrakło.

– Akurat malowałam taki cykl prac mnie nurtujących. Czasem człowiek goni za marzeniami, łudzi się, że to się może kiedyś spełni, a kiedy daje już sobie spokój, to… Ja właśnie namalowała kilka takich obrazów, z których jeden mówi, że dość już tego tematu w moim życiu i malarstwie, ja maluję dla siebie i uważam, że co roku jest coś do pokazania publiczności i kolegom – mówi artystka Jadwiga Kukuła, która wzięła udział w 31 edycjach przeglądu.

Główną nagrodę (grand prix) w konkursie za zestaw prac „Pejzaż prowincjonalny” zdobył Andrzej Rochoń. Pierwsze miejsce zajął Andrzej Karwat, drugie Janusz Baran a trzecie Stanisław Świeca.

Wystawę w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli, można oglądać do 20 kwietnia.