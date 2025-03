43-letniemu mężczyzna kierował jednośladem mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Wycieczka w stanie nietrzeźwości zakończyła się surowym mandatem karnym.

17 marca, przed godz. 14, niżańscy policjanci patrolujący teren gminy Jarocin zatrzymali do kontroli mężczyznę, kierującego rowerem. Jego styl jazdy wzbudził wątpliwości policjantów, co do trzeźwości kierowcy. W rozmowie z cyklistą, policjanci od razu wyczuli alkohol.

Szybko wyszło na jaw, że przypuszczenia mundurowych były trafne. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 43-latek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

Mundurowi przerwali nieodpowiedzialnemu cykliście dalszą jazdę. Za popełnione wykroczenie, mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 2500 złotych.

Info: KPP Nisko