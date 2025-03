W czwartek, 20 marca o godz. 13 odbędzie się posiedzenie podkomisji ds. rozwoju przemysłu zbrojeniowego. – Zawnioskowaliśmy o to aby Polska Grupa Zbrojeniowa, Ministerstwo Aktywów Państwowych, a także Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawili konkretną informację odnośnie rozwoju naszych firm zbrojeniowych, firmy, która produkuje amunicję czyli Dezamet Nowa Dęba, a także Huty Stalowa Wola – mówił na konferencji prasowej poseł Rafał Weber.

Parlamentarzysta stwierdził, że okres 15 miesięcy tego rządu, to czas wystarczający na to by stworzyć strategię rozwoju firm zbrojeniowych. – Myślę, że ten czas powinien być przez ministrów, a także prezesów wykorzystany do tego, aby założyć bardzo konkretne działania związane ze zwiększeniem produkcji zarówno amunicji jak i ciężkiego sprzętu jak armatohaubice, moździerze czy bojowe wozy piechoty – mówił Rafał Weber.

Parlamentarzysta przypomniał, że dzięki ustawie przyjętej jesienią ur. Fundusz Inwestycji Kapitałowych może zostać zasilony kwotą 3 mld zł i te pieniądze mogą być przeznaczone na rozwój spółek zbrojeniowych.

– Chcemy uzyskać informacje, czy te środki są i jeżeli są, w jakiej wysokości dokładnie i na które spółki zbrojeniowe zostaną przeznaczone. Uważamy, że mamy do tego prawo nie tylko jako członkowie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, ale jako ci, którzy tę ustawę poparli. Dla nas bezpieczeństwo to kwestia fundamentalna. To priorytet działań każdego rządu. Te ustawy, projekty, programy, które będziemy uważać za takie, które realnie wzmacniają nasze bezpieczeństwo, będziemy popierać – mówił Rafał Weber. Dodał, że w 2023 roku Huta Stalowa Wola skorzystała z tego narzędzia. W ramach 1 transzy przekazano 600 mln zł na rozwój HSW.

– Muszę też wspomnieć, że jesienią 2023 roku został złożony kolejny wniosek, na kolejne dokapitalizowanie przez Fundusz Inwestycji Kapitałowych. (…) Nie mamy w tej chwili wiedzy co się stało z tym wnioskiem. On trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bo to premier podejmuje decyzję o wsparciu środków z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Będziemy o tę sprawę też na posiedzeniu podkomisji pytać – powiedział Rafał Weber.

Dodał, że HSW oprócz tego, że przetarła ścieżkę pozyskania dużych środków finansowych z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, również przetarła razem z samorządem Stalowej Woli ścieżkę związaną z poszerzeniem działek, areału, który służy do rozwoju linii produkcyjnych. – To właśnie miasto Stalowa Wola, jak i miasto Jaworzno były biorcami specustawy w ramach której można było zamienić działki leśne należące do Lasów Państwowych na inne działki, które nabywały samorządy Stalowej Woli i Jaworzna. Jedna z działek została sprzedana HSW – mówił poseł Rafał Weber.

– Podobny mechanizm stworzenia specustawy powinien zostać zastosowany co do otuliny leśnej okalającej firmę Dezamet. Chodzi o działki, które w tej chwili leżą w bezpośrednim otoczeniu spółki, by przeznaczyć je pod zwiększenie produkcji, budowę nowych hal i linii produkcyjnych na potrzeby amunicji, szczególnie tej wielkokalibrowej. Myślę, że skoro to rozwiązanie sprawdziło się w Stalowej Woli, to może również sprawdzić się w Nowej Dębie. (…) Będziemy pytać jakie w tej chwili obecny rząd, czy Polska Grupa Zbrojeniowa widzi możliwości poszerzenia produkcji w Dezamecie – mówił Rafał Weber.