Od dzisiaj, tj. 17 marca, mieszkańców Stalowej Woli muszą liczyć się z utrudnieniami w przemieszczaniu się ul Osiedlową – Al. Jana Pawła II. To w związku z zapowiadaną wcześniej przebudową. Przypominamy, które odcinki są wyłączone z ruchu i jak zaplanowano objazdy.

Ze względu na duży zakres inwestycji prace zostały podzielone na ponad 20 etapów. Jako pierwszy zamknięty został odcinek od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego do wjazdu do żłobko-przedszkola oraz odcinek za sklepem „FRAC”. Utrudnienia na tym fragmencie drogi mają potrwać do końca kwietnia. Dojazd do żłobko-przedszkola zostanie utrzymany od strony Al. Jana Pawła II (wjazd obok KFC). Zamknięty będzie dojazd do budynków Poniatowskiego 37 i 39 od strony ul. Osiedlowej. Mieszkańcy będą mogli dotrzeć do mieszkań tylko od strony ul. Poniatowskiego.

Przypominamy, że cała inwestycja obejmie przebudowę ulicy osiedlowej Jana Pawła II na odcinku blisko 1,5 kilometra. To droga od wjazdu z ulic Poniatowskiego i KEN przy nowym żłobko-przedszkolu i Centrum 4 do ronda przy supermarkecie na ulicy Poniatowskiego.

Zadanie pochłonie 30 mln zł, z czego dotacja rządowa wynosi ponad 13,5 mln zł.