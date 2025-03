Policjanci ustalili i zatrzymali trzy osoby podejrzane o pobicie 39-latka. Do zdarzenia doszło początkiem marca. Agresorami okazali się dwaj 23-latkowie i 21-latek. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Mężczyznom grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

-W minioną środę, do Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem zgłosił się 39-latek, który poinformował, że został pobity przez nieznanych mu mężczyzn. Pokrzywdzony poinformował, że do zdarzenia doszło na początku marca przed godz. 23, przy jednym ze sklepów na terenie Rudnika nad Sanem, gdzie został zaatakowany i pobity. Funkcjonariusze przystąpili do wyjaśniania wszystkich okoliczności tej sprawy i ustalania danych personalnych agresorów. Na efekty ich pracy nie trzeba było długo czekać. Odpowiedzialnymi za pobicie okazali się trzej mieszkańcy powiatu niżańskiego: dwóch 23-latków i 21-latek – informuje KPP w Nisku.

Mężczyźni usłyszeli zarzut pobicia 39-latka, przyznali się do zarzucanego im czynu. Za pobicie, grozi im kara po 3 lata pozbawienia wolności.