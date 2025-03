W przededniu Święta Kobiet została otwarta uroczyście wystawa plenerowa prezentująca archiwalne fotografie.

„Miasto Kobiet” wyrosło na Placu Wolności 7 marca. Uroczyste otwarcie zgromadziło sporo widzów, czemu z pewnością sprzyjała ciepła, słoneczna pogoda. W wydarzeniu uczestniczyły władze Niska i dyrekcja NCK „Sokół”.

W ramach wystawy prezentowane są archiwalne fotografie kobiet urodzonych i mieszkających w Nisku, znanych z imienia i nazwiska. Wystawę przygotowała Karolina Kutyła z Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, bazując na zbiorach Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji i domowych archiwach mieszkańców miasteczka.

– Jestem związana z Niżańskim Centrum Historii i Tradycji od początków jego istnienia, to jest od 2018 r. Szczęśliwie większość zbiorów, które centrum posiada jest mi znana. Są to głownie zbiory cyfrowe – dokumenty, fotografie pochodzące z domowych archiwów mieszkańców Niska, a także zbiory przekazane przez Towarzystwo Ziemi Niżańskiej i zbiory LO w Nisku – opowiada „Sztafecie” autorka wystawy o tym co było jej inspiracją. – Moją uwagę przykuwały zawsze fotografie kobiet i dziewcząt, które wyraźnie uczestniczyły w życiu miasteczka. Wśród postaci, które mocno istnieją w świadomości mieszkańców są dwie Marie – hrabina Maria Rességuier, zwana dobrodziejką Niska i Maria Mirecka-Loryś. Zadałam sobie pytanie kim są te pozostałe eleganckie, piękne i aktywne postacie, których wizerunki przetrwały na dawnych fotografiach. Wtedy pojawił się pomysł, żeby zebrać te zdjęcia i spróbować zidentyfikować przynajmniej niektóre z nich. Następny krok to myśl, że warto te zdjęcia pokazać i uświadomić szerszemu gronu odbiorców, że to kobiety tworzyły i tworzą historię i niepowtarzalny klimat naszego miasteczka. Mam nadzieję, że dzięki wystawie uda nam się dotrzeć do historii kobiet, które dziś są dla nas anonimowe i kiedyś tę wiedzę wykorzystać opowiadając historię Niska z perspektywy kobiet w jakiejś innej formie. Zachęcamy każdego, kto zechciałby się z nami podzielić historią kobiet w swojej rodzinie do kontaktu z NCHiT – mówi Karolina Kutyła.

Otwarcia wystawy dokonali: dyrektor Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, autorka wystawy oraz burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Uroczystość była okazją do złożenia życzeń mieszkankom gminy i miasta Nisko, a także całego powiatu niżańskiego przez burmistrza i starostę.

Przygotowanie wystawy zostało dofinansowane z budżetu Gminy i Miasta Nisko.