Efektownym zwycięstwem powitali piłkarze Sokoła 4 ligę w Nisku. W pierwszym w tym roku meczu rozgrywanym na swoim stadionie drużyna trenera Jarosława Pacholarza rozgromiła Głogovię.

Od początku spotkania gospodarze dominowali nad młodym zespołem z Głogowa Małopolskiego. Worek z golami rozwiązali w 17. minucie. Dariusz Drelich zagrał prostopadle do Dawida Bieniasza, którego sfaulował w narożniku pola karnego Bartłomiej Kutryn i sędzia bez wahania podyktował rzut karny. Pewnym jego wykonawcą był Filip Moskal. W 27. minucie wynik podwyższył głową Jakub Mażysz, a dośrodkowywał z rzutu rożnego Jakuba Lebioda. W 43. minucie ponownie w roli głównej wystąpił duet „Kubusiów” i ponownie błąd w ustawieniu popełnił Kutryn. Lebioda wrzucił piłkę z lewej strony pola karnego, a Mażysz uprzedził stopera Głogovii i z bliskiej odległości wpakował głową piłkę do bramki.

W drugiej połowie Sokół nie forsował już takiego samego tempa, jak do przerwy, pozwolił rywalom pograć sobie w piłkę, ale nic więcej. W 71. minucie padła czwarta bramka dla naszej drużyny. Tomasz Olszowy wypatrzył po przeciwległej stronie pola karnego Przemysława Kucę, a ten uderzył „z pierwszej” nie do obrony. Wynik ustalił w 80. minucie Ivakhnenko – uderzył celnie z 7-8 metrów, asystę zaliczył Kuca. Od 73. minuty Głogovia grała w dziesięciu. Drugą żółtą kartkę zobaczył Magdziarczyk. Sokół wystąpił bez pauzujacego za żółte kartki Daniela Kelechiego.

W następnej kolejce Sokół Nisko zmierzy się na wyjeździe z Izolatorem Boguchwała.

SOKÓŁ NISKO – GŁOGOVIA 5:0 (3:0)

1-0 Moskal (17 – rzut karny), 2-0 Mażysz (27), 3-0 Mażysz (43), 4-0 Kuca (71), 5-0 Ivakhnenko (80)

SOKÓŁ: Konefał – Drelich (60 Olszowy), Stępień, Petryk, Bieniasz (70 Omuru), Moskal (67 Kuca), Pietrzyk, Mucha (60 Bednarz), Lebioda (67 Dziopak), Ivakhnenko, Mażysz.

GŁOGOVIA: Palko – Magdziarczyk, Kut, Aldongarov, Lorenc, Ostaszewski, Kutryn, Kłoś, Kulas, Kapusta (78 Pogoda), Lewandowski.

Sędziował Adrian Cich (Leżajsk). Żółta kartka: Magdziarczyk. Czerwona kartka Magdziarczyk (73. minuta – druga żółta).