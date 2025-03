Przez dekady był tu sklep elektryczny, potem doszły też dywany, kilka lat temu otworzyła się kawiarnia z charakterystycznym, kwiatowym wystrojem, a od stycznia br. lokal stoi pusty. Co będzie w nim teraz? Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli, do której ta nieruchomość w pawilonach przy ul. Komisji Edukacji Narodowej należy, ma problemy z wynajmem swoich lokali użytkowych – powierzchni przeznaczonych pod działalność biznesową?

W swoich zasobach ma 223 takie lokale, o łącznej powierzchni nieco ponad 21 tys. metrów kw. Największy?? to ???-metrowy lokal w dawnym Centrum 4 w Alejach Jana Pawła II, który miasto od czerwca 2021 r. wynajmuje na Centrum Aktywności Seniora. Ile płaci za to Spółdzielni?

– Mogę powiedzieć, że nie zdzieramy z tak poważnego najemcy. W ogóle stawki za nasze lokale użytkowe są bardzo umiarkowane jak na stalowowolskie warunki – odpowiada Bogdan Wojtala, prezes zarządu SM.

Powierzchnia wynajmowanych przez nią obecnie 210 lokali użytkowych to blisko 19 tys. metrów kw. Na wynajęcie czeka 13 lokali (mają w sumie 2100 metrów kw.). Największy to 430-metrowy lokal w budynku przy ul. Poniatowskiego 14 (w jednym z trzech tutejszych pawilonów usługowo-handlowych), gdzie kiedyś był sklep meblowy.

– Lokal jest na piętrze i ma tylko jedno wejście. Z tego powodu nie sposób go funkcjonalnie podzielić. Trudno więc znaleźć na niego najemcę. Mamy też kilka małych powierzchni w piwnicach, które teoretycznie też są lokalami użytkowymi, ale praktycznie nie ma szans na ich wynajęcie – wyjaśnia prezes Wojtala.

Do wynajęcia jest też wielki parterowy blaszak przy ul. Okulickiego 129, po dawnej Administracji Osiedla nr 1 (ta przeniosła się stąd do budynku po dawnym Zakładzie Budowlano-Remontowym SM) czy lokal na piętrze przy ul. Wojska Polskiego 4 (po dawnej szkole tańca). Kilka wolnych lokali jest też w pawilonach przy ul. Siedlanowskiego. W sumie niewynajęte lokale użytkowe w zasobach SM to 10 proc. całej takiej powierzchni.

Z kolei ostatni nabytek Spółdzielni to nowy najemca parterowego lokalu przy ul. Okulickiego 34 (naprzeciw Spółdzielczego Domu Kultury, gdzie w 2024 r. mieściło się biuro wyborcze jednego z kandydatów na prezydenta Stalowej Woli). Teraz działa tu Stalowowolskie Centrum Profilaktyki Słuchu.

A co z wspomnianym na początku lokalem po „kwiatowej kawiarni”?

– Mamy już potencjalnego najemcę, a właściwie dwóch, bo lokal ma być podzielony, trwają negocjacje w sprawie jego wynajmu – odpowiada Bogdan Wojtala.

W jednej części ma więc tu być biuro nieruchomości, a w drugiej, sklep zielarski z kawiarenką.

I na koniec dobra informacja dla bywalców dawnej „kwiatowej kawiarni” przy ul. KEN. Jej właścicielka przeniosła lokal w nowe miejsce, do pawilonu przy ul. Poniatowskiego 88, przy rondzie ks. Jerzego Warchoła (obok Żabki).