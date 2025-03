Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) zarejestrowała dotąd (stan na 12 marca) dwóch kandydatów na prezydenta RP: Sławomira Mentzena (Konfederacja Wolność i Niepodległość) i Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej). Na rejestrację czekają kandydatury Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska) i Artura Bartoszewicza (bezpartyjny).

Wniosek o rejestrację musi być poparty przez co najmniej 100 tys. podpisów. Jeśli PKW stwierdzi, że dany kandydat przedstawił taką liczbę prawidłowo złożonych podpisów, to dalej już ich nie przelicza.

Jako pierwszy, już 3 lutego, zarejestrowany został Sławomir Mentzen (zebrał ok. 250 tys. podpisów). 10 marca PKW zarejestrowała kandydaturę Grzegorza Brauna (złożył ok. 170 tys. podpisów). Z kolei 6 marca podpisy do PKW dostarczył sztab Rafała Trzaskowskiego (było ich ponad 1,1 mln) i sztab Artura Bartoszewicza (ponad 100 tys.). Obie te kandydatury czekają teraz na ich przeliczenie i rejestrację.

Pozostali liczący się kandydaci zapewniają, że mają już ponad 100 tys. podpisów, ale zbierają „górkę”. Przypomnijmy: termin składania wniosku o rejestrację, wraz z minimum 100 tys. prawidłowo złożonych podpisów, upływa 4 kwietnia o godz. 16. Z kolei 28 kwietnia to ostateczny termin podania przez PKW danych o zarejestrowanych kandydatach.

Wcześniej, bo 24 marca, upływa termin na złożenie wniosku o rejestrację komitetu wyborczego kandydata na prezydenta RP (potrzeba do tego tysiąc podpisów). Jak dotąd, PKW zarejestrowała 33 komitety, wpłynęło też zgłoszenia od komitetu Krzysztofa Stanowskiego. 24 marca to także ostatni termin na zmianę kandydata. Wśród 36 osób, które do tej pory wyraziły chęć kandydowania, jest 7 pań.