Nietypowy sposób na świętowanie „Dnia Kobiet” miała w tym roku, w Bojanowie, Spółdzielnia Socjalna Łęgowianka. Zorganizowała ona debatę, która miała na celu promocję przedsiębiorczości wśród kobiet mieszkających na terenach wiejskich.

Do udziału w debacie zaproszono „siłaczki” – cztery przedsiębiorcze kobiety z gminy Bojanów. Wzięły w niej udział Agnieszka Cuber – „Sprzedaż Kwiatów” ze Stanów, Beata Majchrzak – Zakład Fryzjerski z Bojanowa, Ewelina Piskorowska – „Manufaktura Smaku Ratajka” z Gwoźdźca i Katarzyna Cuber – Browar Lasowiak z Kołodziejów. Wszystkie panie od lat prowadzą swoje działalności i od lat pracują na tzw. polskie PKB. Podzieliły się one swoimi doświadczeniami, rozterkami i planami dotyczącymi prowadzonych działalności. Mówiły jak to jest być kobietą w świecie biznesu, jak godzić macierzyństwo z pracą zawodową i jak planować założenia by osiągać cele w biznesie. Opowiedziały o jasnych, dobrych stronach samozatrudnienia, ale też o tych ciemnych i trudnych momentach. Słuchając ich trudno więc było wywnioskować czy warto prowadzić własną działalność, czy też nie.

A skąd pomysł na promocję przedsiębiorczości właśnie wśród kobiet na wsi? – Od lat przyglądam się jak zdolni, młodzi ludzie muszą wyjeżdżać za granicę, by rozpocząć własne życie. Sytuacja ekonomiczna w naszym kraju, w naszej gminie, zmusza młodych ludzi do szukania możliwości rozwoju poza naszymi granicami. A to właśnie tu, w Polsce, tu w gminie Bojanów nasza młodzież powinna żyć, zakładać rodziny i rozwijać siebie i naszą gminę. Nie mogę patrzeć na to zjawisko i czuję, że muszę coś zrobić. Dlatego to wydarzenie jest pierwsze z cyklu wydarzeń promujących przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Chcę promować zarówno działalność gospodarczą jak i przedsiębiorczość społeczną oraz działalność rolniczą nierejestrowaną. Ja osiągnęłam swój cel, mi się udało, więc uda się każdemu kto spróbuje, musi tylko chcieć – mówi Anita Stanisława Ryba, prezes Spółdzielni Łęgowianka (wywiad z A.S. Rybą czytaj na str. 12-13).

Do współpracy w wydarzeniu zaproszono Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Wydarzenie uświetnił koncert z okazji „Dnia Kobiet” w wykonaniu dziewcząt i chłopców z GOK w Bojanowie, GCK w Jeżowem oraz młodych mieszkańców gminy Raniżów, a także wystawa batików pt. „Ślicznotki” autorstwa Anity Stanisławy Ryby.

Debatę w całości można zobaczyć na https://www.facebook.com/anitarybarekodzielo.