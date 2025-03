Stalowowolski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podsumował 33. Finał akcji. W tym roku zebrano ponad 210 tys. zł plus środki zebrane na aukcjach, w tym aukcjach na allegro w kwocie ponad 18 tys. zł.

– Staraliśmy się przygotować finał WOŚP jak tylko potrafiliśmy. Nie było łatwo, bo ludzi do zaangażowania jest coraz mniej i samych wolontariuszy jest coraz mniej. Udało nam się zrobić niezły wynik, bo było to 210 422,55 zł. W samej gminie Zaleszany udało się zebrać 20 475,88 zł, w Zaklikowie było to 24 940 zł – mówi Marcin Kotuła, szef stalowowolskiego sztabu WOŚP.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszyło mu hasło „Gramy na zdrowie!”. Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

Sygnowana czerwonym serduszkiem akcja charytatywna w Stalowej Woli trwała kilka dni. Był turniej w piłkarzyki, turniej piłki nożnej czy orkiestrowe karaoke. W Parku Miejskim odbył się „10 Bieg Policz się z Cukrzycą”. Na linii startu stanęło wielu biegaczy i miłośników nordic walkingu. Nie zabrakło także biegu z psami, maratonu zumby, turnieju darts, turnieju bilardowego. Była też wizyta w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Wiele działo się także w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. Były warsztaty kulinarne, animacje dla dzieci, strefa zdrowia, koncerty na żywo, pokaz breakdance, licytacje.

– Ruch mieliśmy stały, ciągły, brakowało miejsc chociażby na warsztatach kulinarnych,, dużym zainteresowaniem cieszyła się sala w której szkoła medyczna swoje usługi oferowała. Koncerty fantastycznie się sprawdziły, bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć w tym udział – mówiła Bogna Latawice, dyrektor CAS.

Na zakończenie niedzielnego finału posłano światełko do nieba. Były też imprezy w szkołach, a także w Zaklikowie czy Zaleszanach.

Ostateczny wynik zbiórki to suma wielu składowych w tym m.in. sklepik – 18 919,21 zł, Maniacy Lody w Zaklikowie – 24 940 zł, bieg „Policz się z cukrzycą” – 19 341,80 zł, zumba – 1 556 zł, 20 zł, ekonomik – 4 877,19 zł, GOK Zaleszany – 20 475,88 zł, e-skarbonki – 6 411 zł. Są też środki ze specjalnych aukcji.

– Zebraliśmy łącznie ponad 18 tys. zł z czego ponad 10 tys. zł były to aukcje allegro. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom – mówiła Agata Nędza. Koszt organizacji finału to 17 tys. zł.

Konferencja podsumowująca 33. Finał WOŚP odbyła się w Centrum Aktywności Seniora. Organizatorzy w jej trakcie dziękowali za pomoc wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie finału, sponsorom wydarzenia oraz wolontariuszom i darczyńcom.

Specjalnymi pucharami podziękowano także wolontariuszom, którzy zebrali najwięcej pieniędzy, a byli to: Jan Żuchowski – 5663,60 zł, Hanna Piekarz – 5598,45 zł, Agnieszka Lejk – 5227,37 zł. Wyróżniono także Hannę Błażejowską za największą sumę w e-skarbonce.

W trakcie konferencji szef sztabu wystosował specjalny apel odnoszący się do przyszłości.

– Z tego miejsca zapraszam wszystkich chętnych do bycia wolontariuszem, do zostania pomocnikiem, żebym nie był ja stary wyga szefem sztabu tylko zapraszamy nowy narybek, żeby coś zaczął działać, żeby uczył się organizacji. To jest też fajna szkoła życia, żeby sobie niektóre szlaki przecierać i zacząć działać – mówił Marcin Kotuła.