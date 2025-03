Place zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym przy ul. Józefa Poniatowskiego 55 A oraz Żłobku Miejskim przy Al. Jana Pawła II 5A doczekają się modernizacji. Miasto Stalowa Wola otrzymało dofinansowanie w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Wysokość dofinansowania wynosi 381 705,20 zł.

– Planowane zadanie swoim zakresem obejmuje budowę nowych nawierzchni, montaż nowych urządzeń zabawowych dostosowanych do wieku dzieci, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Dodatkowo powstaną wiklinowe ścieżki sensoryczne, karmniki dla ptaków, przenośne domki tipi, ławki oraz sprzęt do rekreacji i edukacji na świeżym powietrzu. W ramach zadania powstaną instalacje oraz miejsca uprawy roślin, a także urządzenia sprzyjające rozwojowi integracji sensorycznej. W zadaniu uwzględniono również przenośne elementy wyposażenia, umożliwiające organizację zajęć i zabaw na świeżym powietrzu, a także inne urządzenia służące do zwiększenia różnorodności w kwestii sposobu spędzania czasu przez dzieci – informuje stalowowolski magistrat.

Ponadto w planach jest wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych oraz ziemnych, a także zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw.

Dotacja opiewa na 381 705,20 zł, w tym dla Miejskiego Żłobka Integracyjnego w kwocie 161 466,30 zł, natomiast dla Żłobka Miejskiego w kwocie 220 238,90 zł.

Finał prac przewidywany jest na koniec listopada 2025 roku.